Après trois victoires consécutives sans encaisser le moindre but, l’ASSE se déplace ce samedi soir au stade du Roudourou pour affronter Guingamp. Solides leaders de Ligue 2 avec 25 points, les Stéphanois retrouvent une formation bretonne en difficulté depuis le début de saison, mais qui vient de renouer avec la victoire.

Le début de saison guingampais est loin des attentes. Après dix journées, les hommes de Sylvain Ripoll occupent la onzième place avec seulement onze points. Leur bilan reste particulièrement contrasté : trois victoires, deux matchs nuls et cinq défaites, pour treize buts inscrits et quinze encaissés.

Après trois revers consécutifs contre le Red Star (1-3), Nancy (1-0) et Pau (1-2), les Bretons se sont relancés vendredi dernier à Clermont (0-2). Un succès acquis grâce à un doublé de Samir Ben Brahim, qui permet à Guingamp d’aborder la réception des Verts avec davantage de confiance.

Guingamp privilégie le jeu de position

Sylvain Ripoll s’appuie principalement sur une organisation en 4-4-2, avec une volonté de construire ses attaques plutôt que de systématiquement jouer vers l’avant.

Les données DataScout’ confirment cette tendance. Ces indicateurs permettent de comparer les caractéristiques des équipes de Ligue 2. Plus la valeur se rapproche de 100, plus la formation se distingue dans le domaine concerné.

Guingamp affiche un indice de possession de 64, tandis que son jeu entre les lignes atteint 58. Sa verticalité reste plus limitée (48), tout comme son utilisation des centres (48). Les Bretons cherchent donc à progresser collectivement sans privilégier particulièrement un circuit offensif.

Dylan Louiserre joue notamment un rôle important dans cette organisation. Le milieu fait partie des joueurs les plus utilisés par Ripoll, aux côtés du gardien Adrián Ortolá et du latéral Erwin Koffi.

Beaucoup de frappes, mais peu de présence dans la surface

C’est l’une des principales particularités de Guingamp. Son indice de volume de tirs atteint 87, alors que sa présence dans la surface adverse ne dépasse pas 39. Les Bretons tentent donc régulièrement leur chance, sans parvenir à investir autant la zone de vérité.

Selon les statistiques de championnat, Guingamp réalise environ 13,8 frappes par rencontre, dont 5,3 cadrées. Son indice de finition atteint 67, mais cette production ne lui a rapporté que treize buts en dix journées.

Face à Pau, les hommes de Ripoll avaient notamment tenté 19 frappes et monopolisé 64 % de la possession, sans éviter la défaite (1-2). À Clermont, le scénario s’est inversé : seulement 36 % de possession, mais onze tirs dont sept cadrés, pour une victoire (0-2).

Samir Ben Brahim est désormais le meilleur buteur guingampais avec trois réalisations. Stanislas Kielt compte également deux buts, tandis que Teddy Averlant totalise un but et deux passes décisives.

Une défense solide dans les duels, mais trop perméable

Défensivement, Guingamp présente un profil assez surprenant. Son efficacité dans les duels atteint 83, tandis que sa défense aérienne grimpe à 88. Deux caractéristiques qui témoignent de sa capacité à remporter les confrontations individuelles.

Les Bretons affichent également un indice de discipline de 72 et d’agressivité de 68. Leur pressing reste plus modéré (55), tout comme leur recours au bloc bas (45).

Mais ces qualités ne suffisent pas à assurer leur solidité. L’indice d’imperméabilité défensive tombe à seulement 28, tandis que celui de l’intensité s’effondre à 14. Le contrôle défensif plafonne également à 49.

Avec quinze buts encaissés, Guingamp peine à maintenir un équilibre collectif. La victoire à Clermont a d’ailleurs permis aux hommes de Ripoll de retrouver un clean sheet pour la première fois depuis la deuxième journée.

Le Roudourou n’est plus une forteresse

Autre élément intéressant avant la réception de l’ASSE : les résultats à domicile restent particulièrement irréguliers.

En cinq rencontres au Roudourou, les Guingampais n’ont remporté que deux matchs, face à Boulogne (1-0) et Annecy (2-1). Ils ont également été accrochés par Nantes (3-3), avant de s’incliner successivement contre le Red Star (1-3) et Pau (1-2).

Neuf buts ont ainsi été encaissés en cinq réceptions. Une fragilité que les Stéphanois pourraient chercher à exploiter, notamment en accélérant le jeu après la récupération.

L’ASSE devra néanmoins se méfier d’une équipe capable de multiplier les frappes et de gagner ses duels. Mais face à une défense qui manque de maîtrise collective, les hommes d’Ian Cathro disposent de plusieurs arguments pour poursuivre leur série et conforter leur fauteuil de leader.

Sources : DataScout’, SofaScore.