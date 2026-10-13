L’ASSE et l’OGC Nice ont offert un match spectaculaire ce samedi. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans une rencontre particulièrement ouverte. Les jeunes Stéphanois ont même mené à deux reprises avant d’être dépassés en fin de partie. Mais Fousseny Sidibé Kaloga a offert une superbe égalisation aux Verts. Une rencontre à retrouver en images avec les buts stéphanois de la partie.

L’affiche promettait du spectacle. Elle n’a pas déçu. Dès les premières minutes, Stéphanois et Niçois ont proposé une rencontre ouverte. Les occasions se sont multipliées et Andréa Laugier a notamment dû s’employer pour repousser une belle opportunité des Aiglons.

Les Verts vont finalement trouver la faille après une demi-heure de jeu. Fousseny Sidibé Kaloga, international U17, prend ses responsabilités. Dans un angle fermé, le Stéphanois déclenche une frappe puissante qui trompe le portier niçois.

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L’ASSE prend alors les commandes de la rencontre (1-0, 30e).

Les jeunes Stéphanois vont longtemps conserver cet avantage. Mais juste avant la pause, Nice obtient un penalty. Une occasion que les visiteurs convertissent pour revenir à hauteur (1-1, 45e).

Tout est donc à refaire pour les Verts au retour des vestiaires.

Les jeunes Verts répondent avec caractère

L’égalisation niçoise n’a pas refroidi les Stéphanois. Bien au contraire. Les joueurs de l’ASSE reviennent sur la pelouse avec de belles intentions et reprennent rapidement l’avantage.

La deuxième réalisation stéphanoise intervient au terme d’une superbe action. Isaak Seydi déborde et fait parler sa vitesse avant de prolonger son effort. Maxime Thibaudat est à la réception et conclut à bout portant (2-1, 48e).

Les Verts sont de nouveau devant.

La suite de la rencontre devient toutefois plus compliquée. Les Niçois se montrent de plus en plus dangereux et finissent par égaliser à la 68e minute, avec l’aide du poteau (2-2).

L’OGC Nice pousse ensuite pour faire la différence. Les visiteurs vont parvenir à prendre l’avantage à quelques minutes de la fin du temps réglementaire (2-3, 83e).

L’ASSE semble alors se diriger vers une défaite frustrante malgré une prestation pleine d’envie.

Mais les Stéphanois ont encore des ressources.

Fousseny Sidibé Kaloga offre un superbe nul à l’ASSE

Alors que la rencontre entre dans ses dernières minutes, Fousseny Sidibé Kaloga surgit une nouvelle fois. L’attaquant stéphanois inscrit son deuxième but de la rencontre d’une superbe réalisation.

Une frappe qui permet aux Verts d’arracher l’égalisation juste avant le temps additionnel (3-3, 88e).

Un scénario spectaculaire pour les jeunes Stéphanois, qui ont montré beaucoup de caractère face à une équipe niçoise accrocheuse. Menée puis menée au score en fin de match, l’ASSE n’a jamais renoncé.

Le spectacle a donc été au rendez-vous, avec six buts inscrits dans cette rencontre entre l’ASSE et Nice.

Les images des réalisations stéphanoises et niçoises sont à retrouver ci-dessous.

Les Verts vont se déplacer à Aubagne

Les jeunes Stéphanois vont désormais préparer leur prochaine échéance. L’ASSE se déplacera sur la pelouse d’Aubagne Air Bel dimanche prochain.

Après ce match spectaculaire face à Nice, les Verts tenteront de poursuivre sur cette dynamique et de confirmer les bonnes dispositions affichées dans le jeu et dans l’état d’esprit.

Le coach stéphanois a d’ailleurs apprécié la prestation de ses joueurs. Il a notamment retenu leur engagement et leur capacité à faire mal en transition. Une satisfaction illustrée par le troisième but stéphanois.