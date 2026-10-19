Six matchs officiels, aucune défaite et trois rencontres consécutives sans encaisser le moindre but. Depuis le début de saison, les féminines de l’ASSE affichent une solidité grandissante. Victorieuses du FC Metz (2-0) ce samedi, les joueuses de Yannick Chandioux poursuivent leur série et occupent provisoirement la tête de la Seconde Ligue. Une dynamique qui commence à prendre de l’ampleur.

Personne n’est encore parvenu à faire tomber les Amazones cette saison. Depuis leur succès inaugural face à Roubaix-Wervicq (4-2) en Coupe LFFP, les Stéphanoises n’ont connu aucune défaite officielle. Leur bilan est désormais de quatre victoires et deux matchs nuls. Au total, 13 buts inscrits pour seulement quatre encaissés. Des chiffres encourageants pour une équipe largement remaniée durant l’été.

Pourtant, tout n’avait pas commencé idéalement en championnat. Accrochées à Thonon Évian (1-1), puis face au Mans (1-1), les Vertes avaient laissé filer quatre points dans les derniers instants. Deux rencontres frustrantes malgré des prestations encourageantes. Mais depuis, la tendance s’est complètement inversée.

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Trois matchs, sept buts et aucun encaissé !

Le déclic est intervenu sur la pelouse de Bourges. En s’imposant largement (3-0), l’ASSE a décroché son premier succès en Seconde Ligue. Les Stéphanoises ont ensuite confirmé face au FC Nantes (2-0), pensionnaire de Première Ligue, en Coupe LFFP. Une victoire de prestige, suivie d’un match nul encourageant face à Montpellier (2-2) en amical.

Face à Metz, les Amazones ont poursuivi sur cette lancée. Malgré une première période frustrante, elles ont trouvé les ressources pour faire la différence après la pause. Tyler Isgrig et Louna Belhout-Achi ont permis aux Vertes de s’imposer (2-0).

Cette victoire confirme surtout une évolution importante. Depuis trois rencontres officielles, les Stéphanoises n’ont plus encaissé le moindre but. Sept réalisations inscrites, trois succès et autant de clean sheets. La défense stéphanoise affiche désormais une solidité qui avait parfois manqué en début de championnat.

Chandioux savoure, mais garde les pieds sur terre

Cette progression n’a pas échappé à Yannick Chandioux. Après la rencontre, le technicien a particulièrement apprécié la réaction de ses joueuses en seconde période. Frustré par le manque de percussion avant la pause, il a salué les ajustements effectués et l’investissement collectif.

« Nous n’avons jamais lâché », souligne l’entraîneur stéphanois, satisfait de l’attitude de son groupe. Il insiste également sur l’apport de ses remplaçantes. Peu importe les joueuses alignées, l’ASSE parvient désormais à élever son niveau en cours de rencontre. Pour Chandioux, cette capacité représente même « le graal pour un entraîneur ! »

Désormais premières avec huit points, les Stéphanoises devront attendre les rencontres de Roubaix-Wervicq et du Mans ce dimanche pour connaître leur classement définitif. Mais une chose est certaine, cette ASSE invaincue commence à prendre des habitudes de prétendante à la montée.

Reste maintenant à prolonger cette série. Dès mercredi, les Vertes retrouveront Le Mans en Coupe LFFP, avant un déplacement à Cannes dimanche prochain. Deux nouveaux tests pour des Amazones qui n’ont toujours pas trouvé plus fortes qu’elles en compétition officielle.