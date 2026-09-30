En tête au premier virage, l’ASSE a réalisé un quasi sans faute sur son début de saison. Avec une seule défaite au compteur, les hommes de Ian Cathro semblent dans la maîtrise. Mais le classement pourrait agir en trompe l’œil. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.
Invaincus pendant plus d’un mois, les hommes de Ian Cathro ont affiché leurs ambitions d’entrée de jeu. Vainqueurs en terres sochaliennes (3-1) puis contre le CF63 (3-1), ils ont ensuite éteint Grenoble (4-3) avant de confirmer contre Dijon (2-3) puis Montpellier (3-1). Solides défensivement et dangereux devant le but adverse, les hommes de Ian Cathro ont maîtrisé le début de saison de A à Z.
Du moins jusqu’au 12 septembre dernier. À Dunkerque, l’ASSE a concédé sa première défaite de la saison (2-1). Sept jours plus tard, les Stéphanois se faisaient rattraper au score par Metz (2-2). Comme la saison dernière, le soufflet semble être en train de redescendre.
« La Ligue 2, ce n’est pas un championnat facile »
Avec seulement deux unités d’avance sur le Red Star (16 contre 14 pour les Franciliens, deuxièmes), Saint-Étienne ne dispose plus que d’une courte marge sur son vis-à-vis. Les 71 % de victoires (5 victoires, 1 nul, 1 défaite) ne suffisent pas pour s’adjuger une domination totale. « Quand bien même la Ligue 2 est considérée comme faible, ce n’est pas un championnat facile, analyse Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Être invaincu demande des ressources mentales assez importantes, bien au-delà des aspects tactiques et techniques. »
À quelques semaines de la trêve, voir les Stéphanois s’essouffler n’a pourtant rien d’anormal. « Le déséquilibre assumé du système Cathro nécessite de grandes courses. Certains joueurs vont taper les 11, 12, 13 kilomètres par match. C’est gigantesque. » Un aspect qu’il faudra toutefois prendre en compte sur l’ensemble de la saison. « Si tu ne fais pas tourner ton effectif, les joueurs seront fatigués », prévient Pierre, chroniqueur pour Peuple Vert. « Il faudra faire des changements. Il faudra être attentif sur les blessures. »
L’ASSE a les ressources pour enclencher une nouvelle dynamique
Pour renverser la tendance, Ian Cathro dispose d’une assise solide. La série de cinq victoires consécutives a révélé une équipe capable d’imposer son diktat et de renverser le cours du jeu. « J’étais quand même plutôt sceptique sur ce que voulait mettre en place, avec ce 4-2-2-2 assez particulier« , avoue Sylvain. Depuis, on comprend ce qu’il veut faire, on comprend l’idée, et on voit que ça fonctionne surtout. »
Avant de flancher, les Stéphanois encaissaient moins d’un pion par match (0,8/90′). « Défensivement, l’ASSE était plutôt solide et costaude. Mais c’est quelque chose qu’on arrive moins à faire ces derniers temps pour de multiples raisons. » Un secteur reste toutefois performant ces dernières semaines : l’attaque. « On a même plusieurs joueurs qui ont la capacité de mettre 10 buts », analyse Pierre. « Nos 6 offensifs peuvent mettre 10 buts. Davitashvili a dépassé les 15 buts l’an dernier. »
Les hommes de Ian Cathro ont indubitablement les ressources nécessaire pour se relancer. Leur retour sur les terrains, le 10 octobre prochain contre Rodez, apportera les premières réponses.