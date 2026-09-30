En tête au premier virage, l’ASSE a réalisé un quasi sans faute sur son début de saison. Avec une seule défaite au compteur, les hommes de Ian Cathro semblent dans la maîtrise. Mais le classement pourrait agir en trompe l’œil. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Invaincus pendant plus d’un mois, les hommes de Ian Cathro ont affiché leurs ambitions d’entrée de jeu. Vainqueurs en terres sochaliennes (3-1) puis contre le CF63 (3-1), ils ont ensuite éteint Grenoble (4-3) avant de confirmer contre Dijon (2-3) puis Montpellier (3-1). Solides défensivement et dangereux devant le but adverse, les hommes de Ian Cathro ont maîtrisé le début de saison de A à Z.

Du moins jusqu’au 12 septembre dernier. À Dunkerque, l’ASSE a concédé sa première défaite de la saison (2-1). Sept jours plus tard, les Stéphanois se faisaient rattraper au score par Metz (2-2). Comme la saison dernière, le soufflet semble être en train de redescendre.