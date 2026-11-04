Huit buts sur onze inscrits en seconde période, un banc régulièrement décisif et une efficacité grandissante sur coups de pied arrêtés. Depuis le début de saison, les féminines de l’ASSE semblent avoir trouvé plusieurs solutions pour faire basculer les rencontres. Derrière ces statistiques se dessine surtout le travail de Yannick Chandioux et de son staff. Une recette qui contribue à l’excellent début de championnat des Amazones, toujours invaincues et leaders de Seconde Ligue.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis le début du championnat, huit des onze buts stéphanois ont été inscrits après la pause, soit près de 73 % des réalisations. Une tendance qui s’accentue lors des quatre dernières victoires. Face à Bourges, Metz, Cannes et Auxerre, sept des neuf buts ont été marqués en seconde période.

Mais cette statistique ne relève pas uniquement du hasard. Depuis plusieurs semaines, les Vertes affichent une capacité grandissante à faire évoluer leurs rencontres. Parfois dominatrices, parfois bousculées, elles parviennent régulièrement à trouver de nouvelles solutions après la pause.

Un banc qui change le cours des rencontres

Le premier exemple marquant remonte au déplacement à Bourges (0-3). Alors que l’ASSE ne mène que d’un but, Yannick Chandioux lance Tyler Isgrig et Jana Žufánková à l’heure de jeu. Le duo fait finalement la différence à la 84e minute, avant que Sarah Cambot ne parachève le succès dans le temps additionnel.

Une semaine plus tard, le scénario se répète face à Nantes (2-0). Cette fois, les entrées de Céleste Delcroix, Inna Hlushchenko et Sarah Cambot transforment progressivement le visage offensif stéphanois. Les deux dernières trouvent finalement le chemin des filets dans le temps additionnel.

« J’ai vraiment aimé cette rotation », savourait alors Chandioux, satisfait de l’implication de ses joueuses.

Depuis, les changements continuent d’apporter des solutions. À Cannes, les Vertes ont trouvé les ressources pour arracher la victoire dans les dernières secondes (1-2). Face à Auxerre, elles ont également fait le break après un ajustement offensif à la pause.

Une concurrence qui tire les Amazones vers le haut

Cette efficacité repose aussi sur la richesse des profils à disposition du staff. Dans notre précédente analyse sur la profondeur de l’effectif, nous évoquions déjà les nombreuses possibilités offertes à Chandioux.

Inna Hlushchenko apporte sa vitesse et sa percussion. Tyler Isgrig peut évoluer sur un côté comme dans l’axe. Jana Žufánková attaque la profondeur, tandis que Dona Scannapieco offre un véritable point de fixation. Sarah Cambot, de son côté, peut aussi bien mener le jeu qu’occuper la pointe de l’attaque. Autant de profils complémentaires qui permettent de modifier l’animation offensive sans forcément bouleverser l’équilibre collectif.

La concurrence semble également porter ses fruits. Les titularisations évoluent, les remplaçantes répondent présentes et chacune peut prétendre à davantage de temps de jeu. Une gestion qui récompense aussi le travail du staff dans l’intégration d’un effectif largement remanié cet été.

Le jeu aérien et les coups de pied arrêtés, deux autres armes !

Autre évolution importante, l’ASSE ne dépend plus uniquement de son jeu dans les pieds. Comme nous l’évoquions dès le mois d’août, les coups de pied arrêtés occupent une place importante dans le travail de Chandioux.

Les résultats se confirment. Héloïse Mansuy avait marqué de la tête sur corner à Thonon, avant qu’Agathe Felden ne trouve les filets de la même manière à Bourges. Plus récemment, un corner a provoqué le but contre son camp décisif à Cannes. Le jeu aérien constitue une arme supplémentaire, sans se limiter aux phases arrêtées. Face à Auxerre, Inna Hlushchenko a notamment ouvert le score de la tête après une touche jouée dans le camp adverse.

Des situations variées qui témoignent d’un travail collectif de plus en plus visible. Déplacements dans la surface, qualité des centres, variété des combinaisons, les joueuses et les choix de Yannick Chandioux multiplient les façons de faire la différence.

Avec quatorze points en six journées, les Stéphanoises récoltent aujourd’hui les fruits de cette progression. Le déplacement à Lille, dimanche prochain, offrira un nouveau test face à un concurrent direct.

Car la véritable force de cette ASSE réside peut-être là. Même lorsqu’une première période ne suffit pas, les Amazones disposent désormais de plusieurs façons de gagner et de faire craquer l’adversaire.