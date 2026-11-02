Paul Eymard voit le bout du tunnel. Absent depuis avril après une fracture du tibia, le milieu de terrain pourrait fouler à nouveau les pelouses avec l’ASSE dans les prochaines semaines. Le joueur formé au club a été aperçu à l’entraînement collectif ce lundi.

Ian Cathro pourrait retrouver Paul Eymard dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain de 18 ans, formé au club, revient d’un long processus de rééducation après une fracture du tibia subie avec la réserve mi-avril.

Opéré dans la foulée, le joueur formé au club se rapprochait d’un retour en septembre, avant un contre temps début octobre. « Il a eu un coup proche de la zone où il s’était déjà blessé », expliquait Ian Cathro en conférence de presse avant la réception de Rodez.

Mais le technicien écossais a surtout souligné l’apport que pourrait apporter Paul Eymard à son équipe. « On espère qu’il sera bientôt de retour avec nous et qu’il soit un élément à part entière de ce groupe. »

Un joueur sur qui l’ASSE mise

Car l’ASSE lui a renouvelé sa confiance dès le mois de juin en prolongeant son contrat jusqu’en 2030. Paul Eymard n’avait pourtant disputé que 133 minutes en Ligue 2 et enchainé trois titularisation en Coupe de France. Mais son talent n’était pas passé inaperçu. Plusieurs clubs sont passés à l’offensive en transmettant des offres de transfert concrètes, toutes repoussées par la direction stéphanoise.

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Paul Eymard aperçu à l’entraînement

Absent des terrains depuis de nombreux mois, Paul Eymard a été aperçu sur les photos d’entraînement partagées par l’ASSE. Un signe encourageant, qui laisse présager un retour proche.

Reste maintenant à Paul Eymard à retrouver son rythme après une absence prolonger, avant de pouvoir espérer enchaîner les minutes avec le groupe de Ian Cathro. Pour le staff, l’enjeu sera de le relancer sans précipitation.