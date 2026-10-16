Damien Perrinelle et Ikanga affichent leurs ambitions avant le choc Red Star – ASSE à Bauer. Le club parisien veut jouer sans complexe face à Saint-Étienne, tout en gardant la tête froide après son bon début de saison.

L’ASSE se déplace au stade Bauer ce samedi à 20 heures pour affronter le Red Star. Une rencontre forcément particulière pour le club parisien, qui va recevoir l’un des favoris annoncés de cette Ligue 2. Pourtant, Damien Perrinelle refuse de changer ses habitudes. Le coach du Red Star veut voir son équipe jouer avec ses principes, sans se laisser impressionner par le statut des Verts.

Le technicien parisien insiste également sur la nouvelle dynamique de son équipe. Les résultats sont au rendez-vous, mais Perrinelle sait que tout peut rapidement basculer dans le football.

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Perrinelle veut voir son équipe jouer son jeu

Pour Damien Perrinelle, ce Red Star – ASSE doit avant tout rester un match de football. Malgré l’affiche et l’adversaire, le coach parisien ne souhaite pas modifier la préparation de son groupe.

« On se sent au même titre que les huit premières journées de championnat. C’est un match qui va être sympa à jouer. On va prendre et donner du plaisir », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Perrinelle veut surtout éviter tout emballement. Le Red Star reste sur une bonne série, mais l’entraîneur parisien rappelle que cette dynamique demeure fragile.

« Il ne faut pas oublier qu’on est sur une nouvelle dynamique et une nouvelle manière de jouer. On a une bonne série de résultats mais c’est tellement précaire dans le foot », souligne-t-il.

Face à l’ASSE, le Red Star compte donc rester fidèle à son identité. Perrinelle voit d’ailleurs plusieurs similitudes entre les deux formations, notamment dans leur volonté de jouer haut et de mettre une forte pression sur l’adversaire.

« La volonté de jouer haut, de harceler, d’avoir un jeu assez intensif avec et sans ballon », détaille le technicien.

Le coach parisien veut ainsi voir son équipe « challenger » Saint-Étienne avec ses propres armes. Une approche assumée avant un rendez-vous qui devrait attirer une forte affluence à Bauer.

ASSE : le Red Star mesure le danger des Verts

Damien Perrinelle ne cache pas son respect pour l’ASSE. Il considère les Verts comme le favori de cette Ligue 2 et estime que le club stéphanois assume ce statut par ses performances.

« Saint-Étienne, c’est le favori de la Ligue 2 et ils assument à travers leurs performances et leurs résultats », estime-t-il.

Le coach du Red Star souligne également l’importance du public stéphanois. À domicile comme à l’extérieur, les supporters de l’ASSE répondent présents. Un élément que le club parisien devra évidemment prendre en compte samedi soir.

Mais Perrinelle veut surtout profiter de l’ambiance annoncée à Bauer. « Je suis convaincu que les supporters vont répondre présent. On est content de découvrir cette tribune. On va savourer et essayer de leur rendre », explique-t-il.

L’entraîneur parisien a également évoqué la progression d’Ikanga. L’attaquant est particulièrement apprécié par son staff et son travail commence à payer sur le terrain. Perrinelle cite notamment son implication dans le pressing et ses courses, ainsi que son deuxième but inscrit à Clermont.

De son côté, Ikanga affiche une réelle impatience avant de retrouver l’ASSE. « On est excité, on joue au foot pour jouer ce genre de match. On est excité et pressé. On a hâte de jouer ce match », confie-t-il.

Le buteur assure toutefois que le groupe ne changera pas son approche. Pas question de s’enflammer ou de bouleverser les habitudes. « On est resté les mêmes avec la même façon de travailler car ça marche bien », affirme-t-il.

Le message est donc clair avant le déplacement de l’ASSE à Bauer : le Red Star respecte les Verts, mais ne compte surtout pas renier son identité. Le rendez-vous s’annonce ainsi comme une opposition entre deux équipes qui veulent jouer, presser haut et imposer leur rythme. Aux Stéphanois de répondre présents dans un stade Bauer qui promet une soirée particulière.