C’est en confiance que le Red Star de Damien Perrinelle défie l’ASSE ce samedi pour le compte de la 9e journée de Ligue 2. Invaincus depuis septembre, les Audoniens ont les ingrédients pour faire tomber les Verts. Arnaud Detout, journaliste au Parisien, a répondu à nos questions.

L’ASSE passe aux choses sérieuses ce samedi au Stade Bauer. Face au Red Star, les hommes de Ian Cathro devront confirmer après la victoire contre Rodez (2-0). Un duel au sommet, contre des Audoniens qui montent en puissance.

Comment analyser le début de saison du Red Star, deuxième après huit journées ?

« C’est un début de saison assez idyllique pour le Red Star, malgré un été assez mouvementé avec le départ de Grégory Poirier, de plusieurs cadres, et la nomination de Damien Perrinelle. Mais pour autant, ça s’est plutôt bien passé. En termes de résultats, le mois d’août a été plutôt poussif (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). Mais en termes de jeu, il y avait quand même une victoire difficile à chercher à Nantes (0-1). En septembre, le Red Star a enchainé quatre victoires (Laval, Metz, Guingamp, Clermont).

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C’est une équipe qui a décidé d’être très joueuse cette année, d’être impactante sur le pressing, mais avec un peu plus de profondeur dans son jeu. Ils ont manqué d’efficacité sur les premiers matchs, et là, sur les derniers, l’efficacité est totale.

C’est vrai que le Red Star a été premier pendant quelques heures la semaine dernière. Pour autant, l’objectif, ce n’est pas la montée en Ligue 1. »

Comment Damien Perrinelle a-t-il réussi à imprimer sa marque et articuler son effectif en si peu de temps ?

« Quand un coach arrive, forcément, ça demande du temps. Le Red Star évoluait en plus depuis plusieurs saisons à trois derrière. Maintenant, il n’y en a plus que deux. C’est vrai que c’est assez incroyable d’avoir, après huit journées, une équipe qui gagne beaucoup de matchs.

On observe dans le contenu une équipe qui joue bien, qui se crée beaucoup d’occasions. Après, c’est un entraîneur qui a sa première expérience en numéro un, mais qui a été pendant plusieurs années adjoint à Monaco. Ce qu’il demande, ce n’est pas non plus à l’opposé du précédent coach, en pratiquant un pressing intense, avec un petit peu plus de profondeur dans le jeu. »

Sur quoi s’est jouée la victoire contre Clermont ? Le jeu de transition pourrait-il être la clé pour faire tomber les Verts samedi ?

« La victoire contre Clermont (2-3) s’est clairement jouée sur l’efficacité offensive. Un aspect qui a manqué contre Sochaux, Boulogne sur Mer ou Metz. Avec toujours, depuis maintenant 4 ans, le manque d’un finisseur dans l’effectif.

Cette année, dans un 4-4-2 ou un 4-5-1, Damien Durand a un rôle un peu plus offensif. On se souvient que l’année dernière, il avait été redoutable contre Saint-Étienne, en inscrivant un doublé. Jovany Ikanga est également en forme (4 buts, 2 passes décisives en 8 rencontres).

Le Red Star est en totale confiance et va aborder ce choc contre Saint-Étienne, l’esprit complètement libéré. »