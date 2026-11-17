Moribonde ces dernières saisons, avec quatre ans passés en Ligue 2, l’ASSE n’en reste pas moins soutenue. Le 24 octobre dernier, le Musée des Verts a battu son record d’affluence. Au plus grand bonheur de son patron, Laurent Chastellière.

Les légendes ne meurent jamais ! Coincée en Ligue 2 lors de quatre des cinq dernières saisons, l’ASSE n’en reste pas moins une place forte du football français. Avec dix titres de champion de France, le deuxième meilleur total derrière le Paris Saint-Germain, le club du Forez reste particulièrement suivi. En témoigne les chiffres toujours plus hauts d’affluence à Geoffroy-Guichard et en déplacement, où l’équipe de Ian Cathro est soutenue partout en France. Dimanche 15 novembre en Coupe de France, 1 300 supporters ont d’ailleurs pris place en parcage pour défier Rumilly Vallières (N1) à Annecy, lors du 7e tour de la Coupe de France. Et bien plus dans le reste des travées du Parc des Sports.

Une demande en mariage particulière autour de ASSE – Laval

Plus tôt dans la saison, ce soutien s’est traduit par des chiffres impressionnants autour de l’ASSE. Si le record d’abonnements a encore été battu, la journée du 24 octobre a été particulière en tous points. En effet, les Verts recevaient alors le FC Nantes pour un choc de l’Hexagone. Au total, 17 titres de champions de France s’affrontaient à Geoffroy-Guichard, où 37 310 spectateurs étaient au soutien du club du Forez dans le Chaudron.

Bonifiée par une victoire arrachée au bout du temps réglementaire par Augustine Boakye, la journée a été historique pour le Musée des Verts. Comme le rapporte Le Progrès, l’enceinte a battu son record d’affluence. Inauguré en décembre 2013, le lieu a accueilli 974 personnes sur la seule journée du 24 octobre. Pour le plus grand bonheur de son responsable, Laurent Chastellière.

« On était complet pour les repas pour le match contre Nantes, s’est réjoui le Stéphanois, partageant une anecdote qui prête à sourire. Depuis septembre, on a changé le menu et ça fonctionne. Avant le match contre Laval, une jeune femme a demandé à son compagnon de l’épouser. Lui avait prévu de le faire pour le réveillon mais elle l’a devancé ! » La magie de l’ASSE opère toujours, espérons le jusqu’au bout de la saison, avec la Ligue 1 au bout du tunnel…