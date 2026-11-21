L’ASSE sort du silence après l’imbroglio autour du déplacement de ses supporters à Reims. Près de 1 000 Stéphanois ont été contraints de faire demi-tour à proximité du stade Auguste-Delaune. Le club réclame désormais des explications aux autorités et souhaite obtenir des éclaircissements dès lundi.

La soirée a pris une tournure inattendue pour les supporters de l’ASSE qui avaient fait le déplacement jusqu’à Reims. Alors que les conditions de leur accueil avaient été communiquées dans la matinée par les services de l’État, près de 1 000 supporters stéphanois n’ont finalement pas pu accéder au stade Auguste-Delaune pour assister à la rencontre face au Stade de Reims.

Une situation particulièrement regrettable pour les supporters concernés, qui avaient pourtant été accompagnés par les forces de l’ordre jusqu’à proximité de l’enceinte rémoise. Face à cet imbroglio, l’AS Saint-Étienne a décidé de prendre officiellement la parole.

ASSE : des consignes contradictoires autour du déplacement à Reims

Dans son communiqué, le club stéphanois exprime clairement ses regrets après cet épisode. L’ASSE déplore les circonstances dans lesquelles près de 1 000 de ses supporters ont été privés de la rencontre.

Le club pointe notamment du doigt des consignes opérationnelles manifestement contradictoires. Un élément central dans cette affaire, puisque les services de l’État avaient communiqué dès le matin sur les modalités prévues pour accueillir les supporters visiteurs à Reims.

La situation a finalement évolué au moment de leur arrivée aux abords du stade Auguste-Delaune. Malgré leur accompagnement par les forces de l’ordre, dans des conditions présentées comme habituelles par le club, les Stéphanois ont été contraints de faire demi-tour.

L’ASSE tient également à souligner le comportement de ses supporters durant cet épisode. Selon le communiqué officiel, ces derniers ont effectué leur retour dans le calme. Un point important alors que près d’un millier de personnes se sont retrouvées dans l’impossibilité d’assister à une rencontre pour laquelle elles avaient organisé leur déplacement.

Un rendez-vous avec les autorités dès lundi

Au-delà de ses regrets, l’AS Saint-Étienne entend obtenir des réponses. Le club annonce vouloir rencontrer les autorités compétentes dès lundi afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette décision.

L’objectif sera notamment de comprendre comment une telle situation a pu se produire alors que des modalités d’accueil avaient été communiquées quelques heures auparavant. La question de la coordination entre les différents services concernés devrait donc être au cœur des échanges.

Dans son communiqué, l’ASSE rappelle aussi sa position sur les déplacements de supporters. Le club entend défendre à la fois la sécurité des rencontres et le droit de ses supporters à accompagner leur équipe partout en France.

Un équilibre que les dirigeants stéphanois souhaitent préserver. Ils espèrent que cet épisode servira de leçon pour les prochaines rencontres à l’extérieur.

La direction des Verts demande ainsi un renforcement de la coordination et de l’anticipation entre les différents acteurs concernés. Reste désormais à savoir quelles explications seront apportées lundi et quelles mesures pourront être prises pour éviter qu’un tel scénario ne se reproduise.

Près de 1 000 supporters auront finalement effectué le déplacement jusqu’aux abords du stade Auguste-Delaune sans pouvoir encourager les Verts depuis les tribunes. Un épisode que l’ASSE ne compte visiblement pas laisser sans réponse.