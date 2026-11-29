L’ASSE a parfaitement négocié son 8e tour de Coupe de France face à Villefranche (5-0). Une victoire nette qui permet aux Verts de rejoindre le 9e tour de la compétition. Après la rencontre, Julien Le Cardinal est revenu sur la prestation stéphanoise. Le défenseur a également évoqué les buteurs, le système à trois et les ambitions du club dans cette Coupe de France. Des propos relayés par Ici Saint-Etienne Loire.

La qualification est acquise, mais Julien Le Cardinal ne veut pas s’enflammer. Malgré le large succès face à Villefranche, le défenseur stéphanois retient aussi les quelques moments de flottement de son équipe. Les Verts ont notamment connu un passage plus difficile en première période. Un point que le joueur n’a pas cherché à minimiser après la rencontre.

ASSE : Julien Le Cardinal satisfait de la qualification

Le score est large, mais la prestation n’a pas été parfaite aux yeux de Julien Le Cardinal. Le défenseur reconnaît que les Stéphanois ont connu un trou d’air avant de reprendre le contrôle de la rencontre. Il retient toutefois le sérieux affiché par son équipe et surtout l’absence de but encaissé.

« Le boulot n’a pas été parfaitement fait, mais il a été fait. On a eu un trou d’un quart d’heure en première mi-temps. On voulait maîtriser ce match du début à la fin, mais on a eu un coup de mou. Le principal était de rester sérieux et solides. On n’a pas concédé de but non plus, même si on a eu quelques sueurs froides, on va dire. Il faut passer par là en Coupe de France. On sait que c’est une compétition compliquée. Il y en a beaucoup qui se cassent les dents là-dessus. Donc, on a fait le travail et c’est très bien. »

Au-delà du résultat, cette rencontre a également permis à plusieurs joueurs de l’ASSE de retrouver le sourire. Julien Le Cardinal a notamment tenu à souligner les réalisations de Mahmoud et Tamar. Deux joueurs qui traversent des périodes particulières et dont les buts ont une saveur supplémentaire.

« On est très heureux pour Tamar (Svetlin) et Mahmoud (Jaber) parce qu’ils travaillent beaucoup. Ce sont des joueurs importants dans ce groupe, comme tous les autres, bien sûr. Mais c’est particulier pour eux. Mahmoud a été éloigné des terrains pendant longtemps et marquer ce but peut paraître anecdotique, mais pour lui, ça représente beaucoup. Je suis très content pour lui. Tamar, ça fait un mois et demi qu’il galère aussi. C’est le cas de tous les jeunes. On a besoin d’eux et ils ont montré qu’ils avaient beaucoup de qualités. »

Un message positif pour les deux joueurs. Le Cardinal insiste sur leur investissement quotidien et leur importance dans le collectif stéphanois. Cette rencontre aura donc aussi permis de mettre en lumière des éléments qui ont besoin de confiance et de temps de jeu.

Julien Le Cardinal explique le choix du système à trois

Autre sujet abordé après la victoire : l’organisation tactique des Verts. L’ASSE a notamment utilisé un système à trois défenseurs. Un choix qui répondait à plusieurs objectifs, selon Julien Le Cardinal.

« L’idée, c’était de mettre de la pression et d’aller chercher plus haut. Il fallait souffler un peu aussi, puisqu’au dernier moment, Augustine n’a pas pu débuter le match. On était cinq pour cinq changements et ça me permettait aussi de donner du temps de jeu. »

Cette organisation devait donc permettre aux Stéphanois d’exercer un pressing plus haut sur leur adversaire. Elle offrait également une solution pour gérer les efforts et répartir le temps de jeu au sein de l’effectif.

Le défenseur a aussi apprécié la qualité des réalisations stéphanoises, tout en estimant que son équipe aurait pu faire davantage en première période.

« Peu importe. On veut gagner tous les matchs et on a à cœur de faire quelque chose dans cette compétition. Donc, on donnera tout pour les battre, que ce soit une équipe de Ligue 1 ou pas. Oui, il y a eu de jolis buts ce soir. Je pense qu’on aurait pu être plus efficaces en première mi-temps. »

Le message est clair : l’ASSE ne veut pas se fixer de limites dans cette Coupe de France. Peu importe l’identité du prochain adversaire, les Verts entendent poursuivre leur parcours et tenter d’aller le plus loin possible.

Le Cardinal raconte la célébration de Tamar

La rencontre a également été marquée par une célébration qui n’est pas passée inaperçue. Après son but, Tamar Svetlin a notamment reproduit le célèbre « Suuu » de Cristiano Ronaldo. Une scène qui a amusé ses coéquipiers et le public présent au stade.

Julien Le Cardinal a dévoilé les coulisses de cette célébration, née d’une plaisanterie au sein du groupe.

« (Rires) C’était une petite blague. Vu qu’il joue plus haut sur le terrain, il a demandé pourquoi il n’avait pas le numéro 10. Il avait le numéro 7, alors on lui a dit : « Tu vas marquer et faire la CR7, le ‘Suuu’ ! » Donc, tout de suite, Aron et Jakob sont allés le voir sur le terrain et je crois que même le public l’a fait (rires). »

Une anecdote qui illustre la bonne ambiance dans le vestiaire stéphanois après cette qualification. Les sourires étaient donc de mise après ce succès 5-0.

Mais les Verts doivent rapidement se tourner vers leur prochain rendez-vous. L’AS Saint-Étienne retrouvera Nancy pour une nouvelle échéance importante. Pour autant, Julien Le Cardinal refuse de brûler les étapes et veut profiter pleinement de cette qualification avant de se projeter sur la suite.

« Oui, après, on savoure aussi. On prend ce match comme les autres. Il faut le savourer et ne pas être arrogant en passant tout de suite à autre chose. On y pense, mais ce soir, déjà, on savoure et on s’y penchera à partir de demain. »