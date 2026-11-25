Julien Le Cardinal s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’ASSE depuis son arrivée dans le Forez. Pourtant, le capitaine des Verts semble moins souverain ces dernières semaines. Quelques erreurs, des difficultés dans certains duels et un passage par l’infirmerie ont alimenté les interrogations.

Un début d’aventure qui avait tout changé

Julien Le Cardinal avait rapidement convaincu à Saint-Étienne. Arrivé à l’ASSE fin janvier 2026, il avait marqué les esprits dès sa première titularisation face à Montpellier. Son but avait offert une victoire précieuse aux Verts (1-0), mais c’est surtout son assurance défensive et son leadership qui avaient rassuré.

Sa blessure en fin de saison avait ensuite pesé dans le sprint final pour la montée. Depuis, le défenseur s’est installé dans le vestiaire stéphanois. Il est devenu capitaine et reste l’un des joueurs sur lesquels Ian Cathro s’appuie pour structurer son arrière-garde.

Sa sortie à Metz en septembre, après un choc, avait toutefois suscité des inquiétudes. Le défenseur avait ensuite manqué la réception de Rodez après plusieurs semaines de trêve, avant de retrouver sa place dans le onze malgré une sortie sur blessure dès son retour face au Red Star, après un nouveau choc. Touché à Bauer, le capitaine de l’ASSE a depuis joué l’intégralité des rencontres de Ligue 2.

Des prestations moins rassurantes depuis Guingamp

Le constat récent est plus nuancé. À Guingamp, Le Cardinal avait été pris à défaut sur l’ouverture du score bretonne. Son intervention n’avait pas permis de contenir le débordement de Samir Ben Brahim, à l’origine du but de Stanislas Kielt. Cependant, la soirée avait été difficile pour l’ensemble de la défense stéphanoise.

Face à Laval puis à Reims, le capitaine a pourtant retrouvé des prestations plus consistantes. Les évaluations Sofascore affichées sur ces deux rencontres témoignent d’ailleurs d’un niveau correct. À Reims, dans la victoire stéphanoise (1-0), il a notamment parcouru 9,6 kilomètres, réalisé sept sprints et affiché 89 % de passes précises.

Ses dernières sorties n’effacent pas certaines erreurs de jugement ou relances risquées, mais elles invitent à relativiser la période. Julien Le Cardinal reste capable de tenir son rang et de contribuer à la solidité collective.

Le capitaine reste un repère à l’ASSE

La question physique peut légitimement se poser après les différents chocs et sa blessure de septembre. Impossible toutefois d’affirmer que ses difficultés récentes sont directement liées à son état physique.

Alors que l’ASSE enchaîne les victoires, le défenseur conserve un rôle central dans l’équilibre et le leadership de l’équipe. Le Cardinal n’est pas irréprochable. Mais entre quelques prestations moins convaincantes et une remise en question de son statut, il y a un pas qu’il n’y a pour l’heure peut-être pas besoin de franchir.