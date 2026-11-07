David Vignes a étudié la défaite stéphanoise à Guingamp. Avant de retrouver l’ASSE, le coach lavallois a expliqué ce qu’il en retient et comment il compte compliquer la soirée des Verts. Avec une conviction : son équipe a des arguments à faire valoir dans le Chaudron.

Ian Cathro veut ranger Guingamp parmi les accidents. David Vignes aimerait prolonger les interrogations. Avant le déplacement à Geoffroy-Guichard, l’entraîneur de Laval a longuement détaillé son regard sur les Stéphanois. Il reconnaît la qualité du leader, mais le dernier match des Verts lui a aussi donné matière à travailler.

Pour la réception de Laval, samedi à 20 heures, l’ASSE ne retrouvera donc pas un adversaire résigné. Vignes a préparé plusieurs réponses à son animation offensive et attend de ses joueurs qu’ils osent utiliser le ballon.

Vignes : « Ils ont peut-être un peu trop changé les choses »

Le technicien lavallois ne remet pas en cause la première place stéphanoise. Mais il a bien entendu l’analyse de Cathro sur « l’accident » de Guingamp.

« C’est une équipe qui, pour l’instant, est leader, sans l’ombre d’un doute. Ils ont eu cette défaite avec un très, très bon match des Guingampais. J’ai vu que le coach de Saint-Étienne avait attribué ça à la thèse de l’accident. On va faire en sorte que ce soit peut-être un peu plus qu’un accident. Mais on sait que ça va être très, très difficile. »

Vignes a notamment observé les changements apportés au jeu des Verts en Bretagne. Son analyse reste nuancée : avant de perdre pied, Saint-Étienne avait aussi eu la possibilité de prendre l’avantage.

« C’est une équipe qui amène beaucoup de variété dans ce qu’elle fait, dans ce qu’elle propose. D’ailleurs, peut-être un peu trop à Guingamp. Ils ont peut-être un peu trop changé les choses et ils l’ont payé, même si, sur la première demi-heure, s’ils ouvrent le score, il n’y a pas grand-chose à dire. Mais Guingamp a su leur poser des problèmes avec des séquences de possession intéressantes, mais aussi et surtout en transition. »

Laval a préparé une réponse au jeu stéphanois

Pas question, pour autant, de réduire l’ASSE à une faiblesse ou de concentrer toute l’attention sur un joueur. Vignes veut une réponse collective face à une équipe capable de varier ses attaques.

« Se focaliser sur un point précis serait peut-être une erreur. C’est plutôt sur le collectif et sur notre manière d’aborder ce match collectivement. On a préparé certaines choses par rapport à une spécificité qu’ils ont dans leur animation offensive. Mais sans se focaliser sur un ou deux joueurs : ils ont des individualités, mais on regarde davantage ce qu’ils font collectivement. »

Son point de comparaison se trouve à Nancy. Malgré la défaite, le coach lavallois estime que son équipe avait réussi à limiter les occasions adverses. Il veut retrouver cette discipline dans le Chaudron, sans simplement reculer devant son but.

« Je pense qu’il faut s’appuyer sur ce match-là, sur ce qu’on a fait défensivement. Même si Saint-Étienne, c’est encore un cran au-dessus dans l’animation offensive et dans les individualités offensives. […] Il faut qu’on s’appuie sur ce match pour rééditer cette même performance, mieux encore, sans prendre de but. Ce qui serait déjà une très belle prestation. »

« Ils préfèrent avoir le ballon que défendre »

Vignes attend également de la personnalité de ses joueurs lorsqu’ils récupéreront la possession. Tenir derrière ne suffira pas : Laval doit pouvoir ressortir, conserver le ballon et obliger les Stéphanois à défendre.

« Il va falloir qu’on soit très disciplinés, très rigoureux tout au long du match, sans trop se renier. Si on doit leur poser des problèmes, c’est aussi en utilisant le ballon de la meilleure des manières. […] J’espère vraiment que mes joueurs vont faire preuve d’une grande personnalité pour leur poser des problèmes dans notre utilisation du ballon. Ils savent aussi faire le dos rond, ils savent défendre, mais je pense qu’ils préfèrent avoir le ballon que défendre malgré tout. »

Cette exigence concerne notamment le pressing. En évoquant Ethan Clavreul, son entraîneur a insisté sur la nécessité de ne pas partir seul à la chasse au ballon.

« Il aimerait presser tout le temps. Il a besoin de ça. Alors que parfois, et notamment demain, il faudra rester vraiment connectés tous ensemble, collectivement, pour ne pas offrir d’espace à cette équipe. Il va falloir qu’il soit très concentré sur les moments où il pourra aller presser, sur les déclencheurs qu’on a identifiés. »

Une équipe que Vignes souhaite peu modifier

Après le succès contre Boulogne et le premier match sans encaisser de but, le coach lavallois penche pour la continuité. Les blessures pourraient lui imposer des changements, mais il ne souhaite pas bouleverser une organisation qui vient de lui donner satisfaction.

« C’est difficile de ne pas faire confiance à la défense qui a enfin réussi à ne pas prendre de but. Chaque match a sa vérité, mais ce n’est pas dans mes habitudes de changer forcément une équipe qui gagne, même si parfois on est forcé et contraint de le faire. […] Il y aura beaucoup de continuité entre les deux équipes. Et s’il n’y avait pas eu de blessés, je pense même qu’il y aurait eu zéro changement. »

Vignes refuse enfin de présenter ce déplacement comme une soirée sans conséquence pour les Tango.

« Je ne le considère pas comme un match de gala ou un match bonus. C’est ce que j’ai déjà dit aux joueurs et que je vais répéter. Notre premier enjeu, c’est de continuer et de valider cette victoire enfin obtenue contre Boulogne, ce premier clean sheet. […] Je sais qu’on peut leur poser des problèmes. Je sais que ça va être difficile, très difficile par moments. Mais tout est possible et je veux qu’on y aille avec cette ambition-là. »