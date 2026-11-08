Après une rencontre où il était difficile de trouver des notes positives face à Guingamp, l’ASSE devait se reprendre face à Laval. Voici les tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert suite à cette première rencontre du mois de novembre. (2-0)

Les Verts n’ont pas facilité la réflexion quant aux tops de la rencontre à Guingamp, tant tout a semblé ne pas réussir en Bretagne. Après une seconde défaite cette saison, l’ASSE devait réagir à Geoffroy-Guichard.

Les hommes d’Ian Cathro ont parfaitement répondu à cette attente. Dominateurs dès les premières minutes, les Stéphanois ont finalement trouvé la faille juste avant la pause grâce à Irvin Cardona (45e), servi par Jakob Breum. Les rôles se sont inversés au retour des vestiaires, le Français délivrant un centre parfait pour la tête du Danois (50e). Une victoire maîtrisée (2-0) qui permet aux Verts de conserver leur fauteuil de leader, avec désormais 28 points et trois longueurs d’avance sur Nancy.

TOPS

Jakob Breum

Il continue de confirmer son retour au premier plan. Déjà très inspiré ces dernières semaines, Jakob Breum a une nouvelle fois étalé toute sa classe face à Laval. Omniprésent dans l’entrejeu, le Danois a constamment cherché à créer des décalages et à accélérer les offensives stéphanoises. Sa disponibilité entre les lignes et sa justesse technique ont largement contribué à la domination des Verts. À la 45e minute, il délivre une passe décisive à Irvin Cardona pour l’ouverture du score. Cinq minutes après la reprise, il se retrouve cette fois à la conclusion. Le Danois reprend parfaitement de la tête un centre du Français pour doubler la mise (50e). Breum aurait même pu s’offrir un doublé, mais sa tentative à la 58e minute n’a pas accroché le cadre. Un but, une passe décisive et une influence permanente sur le jeu. Une prestation de très haut niveau pour le numéro 10 stéphanois.

Irvin Cardona

Quel premier acte d’Irvin Cardona ! De retour dans le onze de départ après son passage sur le banc à Guingamp, le Français a parfaitement répondu présent. Très disponible, il a multiplié les appels dans la profondeur et les déplacements pour offrir des solutions à ses partenaires. Son entente avec João Ferreira sur le côté droit a notamment permis aux Verts de développer plusieurs mouvements intéressants. Cardona s’est constamment proposé, participant activement à la circulation du ballon et aux combinaisons dans les derniers mètres. Après plusieurs situations non concrétisées, il finit par trouver la récompense de ses efforts juste avant la pause. Parfaitement servi par Breum, il remporte son duel avec Maxime Hautbois pour ouvrir le score (45e). Au retour des vestiaires, il se transforme en passeur décisif. Son excellent centre trouve la tête du Danois pour le deuxième but (50e). Une implication sur les deux réalisations stéphanoises qui vient couronner une prestation remarquable.

Kévin Pedro

Après la prestation catastrophique de la défense stéphanoise à Guingamp, Ian Cathro avait décidé de revoir sa copie. Sohaib Naïr a ainsi retrouvé le banc, tandis que Kévin Pedro a été repositionné dans l’axe. Le jeune défenseur a débuté aux côtés de Julien Le Cardinal. Un choix particulièrement convaincant. Déjà habitué à évoluer dans cette position en cours de rencontre, Pedro a démontré qu’il pouvait y être titulaire. Très attentif dans ses placements et ses couvertures, il a constamment veillé à couper les trajectoires adverses. Le Stéphanois a également parfaitement protégé les espaces laissés par ses partenaires. Son aisance balle au pied a facilité les sorties de balle, avec plusieurs relances propres pour casser le premier rideau adverse. Une prestation pleine de sérénité qui tranche avec les difficultés défensives observées une semaine plus tôt. Une nouvelle confirmation de la polyvalence et de la maturité du jeune Stéphanois.

Mamour Ndiaye retrouve un clean sheet

Une semaine après avoir encaissé trois buts à Guingamp, Mamour Ndiaye devait impérativement rebondir. Le jeune portier stéphanois a parfaitement rempli sa mission en conservant sa cage inviolée face à Laval. Certes, les Tangos ne l’ont que très rarement sollicité. Mais le remplaçant de Gautier Larsonneur a affiché une sérénité rassurante dans ses interventions. Attentif dans le jeu aérien et appliqué sur coups de pied arrêtés, il a répondu présent lorsque cela était nécessaire. Une petite alerte en seconde période n’a finalement pas eu de conséquence sur le résultat. Surtout, Ndiaye a pu s’appuyer sur une défense beaucoup plus solide que lors de son déplacement en Bretagne. Il signe ainsi son troisième clean sheet en quatre titularisations. Les Verts retrouvent également une cage inviolée pour la quatrième fois sur leurs cinq dernières rencontres. Un excellent moyen de reprendre confiance après la déconvenue de la semaine passée.

Un retour des vestiaires enfin convaincant

Il fallait le souligner tant cela avait rarement été le cas cette saison. Habitués à connaître des débuts de seconde période délicats, les Stéphanois ont cette fois affiché de bien meilleures intentions. Alors qu’ils venaient de prendre l’avantage, les hommes d’Ian Cathro n’ont pas cherché à gérer leur courte avance. Bien au contraire. Déterminés à faire rapidement le break, ils ont immédiatement repris leur marche en avant. Cinq minutes seulement après la reprise, Cardona trouve Breum dans la surface. Le Danois ne se fait pas prier pour doubler la mise (50e). Une entame idéale qui a considérablement compliqué les ambitions lavalloises. Après les passages à vide observés face à Rodez et Guingamp, les Verts ont cette fois maintenu leur intensité. Une excellente nouvelle et une approche à reproduire lors des prochaines rencontres.

Une seconde période parfaitement maîtrisée

Une fois le deuxième but inscrit, les Verts n’ont jamais véritablement laissé Laval espérer un retour. Contrairement à certaines rencontres précédentes, les hommes d’Ian Cathro ont cette fois contrôlé les débats jusqu’au coup de sifflet final. La circulation du ballon est restée fluide et le double pivot Bernauer-Csongvai a parfaitement dicté le rythme. Les Tangos ont éprouvé les plus grandes difficultés à exercer une pression efficace. Les joueurs de David Vignes ont rapidement semblé manquer de solutions pour inverser la tendance. Les changements effectués à l’heure de jeu n’ont pas davantage permis de relancer les Lavallois. Sans forcément accélérer à chaque possession, les Verts ont continué à monopoliser le ballon et à limiter les initiatives adverses. Ian Cathro a même pu faire tourner son effectif avec les entrées de Chico Lamba, Mahmoud Jaber et plusieurs jeunes. Une fin de rencontre sans véritable frayeur, qui témoigne d’une maîtrise collective retrouvée après le naufrage breton.

FLOPS

Des cartons jaunes largement évitables

Difficile de trouver de véritables points négatifs dans une rencontre aussi bien maîtrisée. Mais la discipline défensive constitue une petite ombre au tableau. João Ferreira a été averti dès la 20e minute, avant que Chico Lamba et Julien Le Cardinal ne reçoivent également un carton jaune coup sur coup en seconde période, aux 64e et 65e minutes. Des avertissements évitables, d’autant que les Verts n’ont jamais véritablement été mis sous pression par les Lavallois. Dans une rencontre largement dominée et avec deux buts d’avance, certaines interventions auraient probablement mérité davantage de mesure. Ces cartons pourraient finir par peser au fil de la saison, notamment en cas d’accumulation et de suspensions. L’ASSE a besoin de toutes ses forces vives pour poursuivre sa course à la montée, et ne peut pas se permettre de perdre des éléments importants sur des fautes sans grande conséquence. Un petit détail à corriger pour ne pas se compliquer la tâche lors des prochaines échéances.

Une domination qui aurait mérité un score plus large

Si les Stéphanois ont parfaitement maîtrisé leur rencontre, ils peuvent néanmoins regretter de ne pas avoir davantage concrétisé leur supériorité. Dès les premières minutes, Áron Csongvai, Augustine Boakye puis João Ferreira ont sollicité Maxime Hautbois, sans parvenir à faire trembler les filets. Après cette entame particulièrement intense, les Verts ont longtemps monopolisé le ballon sans trouver suffisamment de précision dans le dernier geste. Julien Le Cardinal est notamment passé tout près de l’ouverture du score en trouvant la barre transversale d’une tête à la 40e minute. Même scénario après la pause, malgré les deux réalisations inscrites. Breum a manqué le cadre à la 58e minute, tandis que Mahmoud Jaber a vu sa tentative repoussée par Hautbois à la 74e. En fin de rencontre, Zuriko Davitashvili (79e) puis Nadir El Jamali (90e+2) sont également passés tout près d’aggraver la marque. Avec une telle domination et autant de situations intéressantes, les hommes d’Ian Cathro auraient pu s’offrir un succès bien plus large. Une occasion manquée d’améliorer davantage la différence de buts et de régaler un peu plus Geoffroy-Guichard. Les trois points restent évidemment l’essentiel, mais les Verts auraient pu se montrer nettement plus efficaces.