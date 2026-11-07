L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 12ème journée. Les Verts de Ian Cathro recevaient Laval à Geoffroy-Guichard. Les Verts revenaient dans leur Chaudron pour y faire oublier la débâcle vécue à Guingamp. Face à une équipe mal en point, la tâche n’était pas si simple. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2 à 0.

Sam Sanna (Joueur de Laval) : « On a manqué de maîtrise technique, parce qu’on a perdu beaucoup de ballons bêtement. On a aussi encaissé des buts à des moments importants du match. Si on était rentrés aux vestiaires à 0-0, on aurait été dans ce qu’on voulait faire. C’est dommage de prendre ce but juste avant la mi-temps. Ensuite, on a couru après le score. Ça leur a facilité la tâche et ça nous a mis davantage en difficulté. C’était dur ce soir. On est tombés sur une belle équipe.

La saison est encore longue. On s’accroche. On va avancer match après match jusqu’à la trêve, puis on verra où on en est. »

Sanna (Laval) : « On est tombés sur une belle équipe »

Jakob Breum (Joueur de l’ASSE) : « C’était formidable. On a bien joué avec Irvin. On a chacun marqué un but et délivré une passe décisive. C’est un plaisir de jouer ici, dans cette atmosphère. Depuis le début de la saison, on a gagné tous nos matchs à domicile. Toutes les équipes qui sont venues ici ont été battues. »

Bernauer (ASSE) : « Il faut qu’on soit un peu plus matures dans notre jeu »

Maxime Bernauer (Joueur de l’ASSE) : « C’est une phrase bateau, mais le plus important, c’était de renouer avec la victoire après le non-match de la semaine dernière. Il fallait remettre tout le monde dans le bon sens et repartir de l’avant dans notre stade, où on n’a toujours pas perdu. C’est important pour nous.

Le travail est fait. Mais avec un peu plus d’exigence, on aurait pu mener 4 ou 5-0 et plier le match. Il va falloir monter encore le curseur, parce qu’une saison, c’est long. On a perdu un match et les autres sont revenus à notre hauteur au classement. Il fallait gagner ce soir pour reprendre seuls la tête.

On l’a vécu l’année dernière : on sait que la saison sera longue. On l’a découpée en trois parties : les onze premières journées, puis jusqu’à la 22e, et enfin jusqu’à la 34e. La première partie est terminée, on entame maintenant la deuxième.

Il faut qu’on soit un peu plus matures dans notre jeu. Sur certaines phases, on commet encore trop d’erreurs. Je ne dirais pas qu’elles sont bêtes, mais à ce stade de la saison, elles devraient déjà être gommées. Dans ces matchs-là, il faut réussir à creuser davantage l’écart pour concrétiser tout ce qu’on fait de bien.

On ne va pas non plus être trop durs avec nous-mêmes. Le coach le sera sans doute, parce qu’il est exigeant. Mais ce soir, on retient la victoire et les trois points. Maintenant, place à la Coupe de France.

Des doutes ? Non. Des défaites, il y en aura. Une défaite comme celle de la semaine dernière, on ne s’y attendait pas et on n’a clairement pas envie de la revivre. Mais on sait aussi qu’il y a des matchs où ça se passe comme ça. On était moins dedans et c’était une défaite collective.

On ne va pas tout remettre en cause après une défaite. C’était important de gagner à nouveau ce soir pour ne pas laisser le doute s’installer dans nos têtes, ni donner des idées à nos adversaires. C’est chose faite, donc c’est très bien. »