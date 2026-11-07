L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 12ème journée. Les Verts de Ian Cathro recevaient Laval à Geoffroy-Guichard. De retour dans le Chaudron, les Verts voulaient effacer la claque reçue à Guingamp. Mais malgré ses difficultés, Laval avait de quoi leur compliquer la soirée. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des deux entraîneurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2 à 0.

David Vignes (Entraîneur de Laval) : « On savait qu’ils étaient très forts et certainement meilleurs que nous. Ça s’est vérifié sur le match. Pourtant, j’ai un sentiment mitigé, parce que notre première période a été cohérente, même si on n’a pas suffisamment pesé lorsqu’on a réussi à ressortir le ballon.

Défensivement, on a fait ce qu’on voulait : fermer l’intérieur et les empêcher de jouer comme ils en ont l’habitude avec leurs quatre joueurs au milieu. Leurs latéraux avaient beaucoup d’espace et de temps, mais c’était un choix qu’on avait travaillé. Ils n’ont pas été si dangereux que ça. J’ai même vu Breum et son entraîneur échanger pour essayer de changer les choses.

Je trouvais qu’on était dans le match. Prendre ce but de cette manière, à ce moment-là, c’est difficile. Le deuxième nous a ensuite fait très mal. Après, j’ai été un peu déçu, parce que je n’ai pas senti de révolte chez nous. Peut-être que les joueurs ont eu le sentiment qu’ils étaient vraiment trop forts pour nous ce soir. C’est ce que je leur ai dit dans le vestiaire : d’habitude, même lorsqu’on est menés — et ça nous est souvent arrivé cette saison —, on est capables de réagir. On a souvent été proches de renverser les situations.

Sur la première demi-heure, ça allait. Puis, au fil du match, on a manqué d’agressivité. En seconde période, les duels étaient gagnés par Saint-Étienne et on avait du mal à rivaliser dans l’intensité.

Cette agressivité nous a aussi manqué avec le ballon. Sur les quelques situations très favorables qu’on a eues, je nous ai trouvés timides, un peu timorés à l’approche des trente derniers mètres, comme si on était surpris de se retrouver en si bonne position. Il n’y en a pas eu des dizaines, mais il y en a eu quelques-unes.

Ce qui nous a manqué ce soir, c’est l’intensité nécessaire pour un match de ce niveau. Je dirais même du niveau au-dessus, parce que Saint-Étienne ressemble davantage à une équipe de Ligue 1. Je crois que mon collègue de Guingamp le disait avant son match et je partage cet avis. C’est une équipe certainement taillée pour évoluer à l’échelon supérieur.

On mesure tout le chemin qu’il nous reste à parcourir. On avait encore pas mal de jeunes joueurs sur le terrain et on voit la différence qui existe. »

Ian Cathro : « On aurait pu marquer davantage ce soir »

Ian Cathro (Entraîneur de l’ASSE) : « Pas heureux, mais satisfait. Après le dernier match, celui de ce soir était très important pour montrer que la semaine dernière était un accident.

On a montré de l’équilibre, de la solidité et de la maîtrise. Sans rien faire de magique, on a fait le travail. Pour atteindre nos objectifs, il faut aussi savoir gagner lors de soirées comme celle-ci. Les joueurs l’ont fait. Ça nous permet de montrer que la semaine dernière n’était qu’un accident et de passer à autre chose.

Ce serait formidable de proposer du spectacle à chaque match, mais au stade où en est notre équipe, ce n’est pas une obligation. Notre obligation, c’est d’être prêts à gagner et d’être réguliers, avec l’envie de faire encore mieux pour tuer les rencontres.

S’il y a quelque chose qui m’a un peu frustré en deuxième période, c’est notre utilisation des espaces. Laval a essayé de mettre davantage de pression et a laissé beaucoup d’espace dans son dos. On a eu de nombreuses possibilités de les attaquer. On aurait pu le faire davantage, et peut-être plus tôt dans nos phases de possession, parce qu’on réussissait à les déséquilibrer. On est bons lorsqu’on attaque ces espaces.

Oui, on aurait pu marquer davantage ce soir. Mais j’essaie aussi de garder un regard équilibré. On n’a pas besoin de marquer trois, quatre ou cinq buts. Il faut être solides, organisés, jouer notre jeu et être très compétitifs.

On a beaucoup travaillé cette semaine, mais dans un climat très calme. On se connaît, on sait comment on joue, comment on doit travailler et quelles erreurs on commet. Il fallait peut-être appuyer sur le bouton pause, prendre le temps de s’arrêter, puis se remettre au travail.

Je suis heureux que les choses soient claires ce soir. Sur les douze matchs qu’on a joués, il y en a eu onze d’un côté et un de l’autre, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on passe à autre chose. »