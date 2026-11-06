ASSE – Laval : Le déplacement du Stade lavallois à Saint-Étienne a été bouleversé ce vendredi 6 novembre. Alors que les Tango s’apprêtaient à prendre le train pour rejoindre le Forez, un grave incident s’est produit en gare de Laval. Un homme s’est jeté sur les voies, provoquant l’interruption de la circulation ferroviaire. Les Mayennais ont dû revoir leur organisation à la veille d’affronter l’ASSE.

La préparation du Stade lavallois pour son déplacement à Geoffroy-Guichard connaît un contretemps majeur. Selon les informations de Ouest-France, un homme s’est jeté sur les voies en gare de Laval, ce vendredi, aux alentours de 12h30.

Les quais ont été évacués et la circulation des trains interrompue dans les deux sens. Parmi les voyageurs concernés figuraient les joueurs et le staff du Stade lavallois, qui devaient rejoindre Saint-Étienne dans l’après-midi en train.

ASSE – Laval : les Tango contraints de changer leurs plans

La possibilité d’emprunter un autre train, prévu à 15h30, a été étudiée. Mais le club n’a pas pu obtenir suffisamment de places pour transporter ses vingt joueurs ainsi que les membres du staff et de la direction.

Une autre organisation a finalement été retenue.

Un avion privé pour rejoindre Saint-Étienne samedi

Le Stade lavallois a décidé de modifier son programme. Les Tango s’entraîneront finalement en Mayenne ce vendredi avant de rejoindre Saint-Étienne en avion privé samedi matin, jour de la rencontre.

Un changement dans la préparation du match, même si les dirigeants lavallois ont rapidement trouvé une solution pour assurer le déplacement de leur délégation.

La rencontre face à l’ASSE reste programmée samedi 7 novembre à 20 heures, au stade Geoffroy-Guichard, pour la 12e journée de Ligue 2.

Au-delà des conséquences sportives et logistiques, cet événement reste avant tout un drame humain. Au moment des premières informations publiées, aucune précision n’était communiquée sur l’état de santé de la personne concernée.

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