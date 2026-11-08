L’ASSE s’est parfaitement reprise après son revers en Bretagne en s’imposant avec autorité face au Stade Lavallois (2-0). Portés par un duo clinique, les hommes d’Ian Cathro ont rendu une copie très propre pour signer un succès convaincant malgré une inneficacité toujours présente.

Dès les premières minutes, les Stéphanois ont imprimé un rythme élevé et pris progressivement l’ascendant. Après plusieurs avertissements signés Augustine Boakye, Irvin Cardona puis une tête de Julien Le Cardinal repoussée par la barre transversale, la délivrance est arrivée dans le temps additionnel de la première mi-temps. Sur une transition rapide initiée par Maxime Bernauer et relayée par Jakob Breum, Cardona a ouvert le score d’une frappe croisée clinique.

Au retour des vestiaires, les Verts ont immédiatement fait le break. Sur un superbe débordement côté droit, Cardona a servi Breum qui a catapulté le ballon au fond des filets de la tête à la 50ᵉ minute. Forte de cet avantage de deux buts, l’ASSE a géré la fin de rencontre en maîtrise totale. Malgré d’ultimes opportunités franches pour Mahmoud Jaber, Zuriko Davitashvili et El Jamali pour alourdir le score, les Stéphanois s’imposent logiquement 2-0 sans jamais avoir été inquiétés.

Les chiffres impressionnants d’Irvin Cardona

L’ASSE toujours intraitable à domicile

Sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, l’ASSE continue d’afficher un visage particulièrement conquérant et rassurant. Après la récente déconvenue subie à l’extérieur, les Stéphanois avaient à cœur de corriger immédiatement le tir et de s’appuyer sur leurs repères devant leurs supporters. La réaction collective ne s’est pas fait attendre avec une entame appliquée, un pressing haut et une pression constante sur le bloc lavallois.

Cette nouvelle prestation solide confirme que les Verts évoluent avec une tout autre assurance à la maison depuis le début de la saison. Capables d’étouffer rapidement leurs adversaires et d’imposer un rythme soutenu du début à la fin du match, les hommes d’Ian Cathro font de leur enceinte une véritable forteresse. Cette régularité à domicile demeure un atout primordial pour garder le cap en haut du classement et bâtir des succès convaincants.

Avec six victoires en six réceptions, l’ASSE fait de son Chaudron un lieu où il est difficile d’exister pour ceux qui s’y rendent. Seuls Clermont et Montpellier sont venus y inscrire un but, mais en ont pris trois en contrepartie. Avec quinze buts marqués en six matchs, les Ligériens ont une moyenne de 2,5 buts par rencontre à domicile contre 0,33 but encaissé. Ian Cathro et ses hommes sont sur un sans-faute devant un public qui espère voir son équipe continuer ainsi dans son antre.

La maîtrise au détriment de l’efficacité

Sur le plan du jeu, la domination de l’ASSE aura été totale tout au long des quatre-vingt-dix minutes. Positionnés très haut sur le terrain, les Verts ont constamment confisqué le ballon et multiplié les séquences offensives de qualité. Les hommes d’Ian Cathro se sont procuré un nombre conséquent d’occasions franches, concrétisant la nette supériorité technique affichée face à une formation lavalloise rapidement acculée dans sa moitié de terrain.

Cependant, ce manque de réalisme face au but adverse constitue le petit point noir de l’après-midi. Entre le montant trouvé par Julien Le Cardinal, l’arrêt réflexe sur la tentative de Mahmoud Jaber ou les face-à-face manqués par Zuriko Davitashvili et El Jamali, la note aurait dû être nettement plus salée. Si cela n’a pas porté préjudice face à la lanterne rouge, corriger ce manque de sang-froid sera essentiel pour plier plus tôt les rencontres à l’avenir.

Une connexion Cardona Breum qui fait mal

L’un des grands enseignements de cette rencontre réside dans la complicité étincelante affichée par Irvin Cardona et Jakob Breum sur le front de l’attaque. Buteur puis passeur, chacun à leur tour, les deux hommes ont été impliqués sur l’intégralité des réalisations de l’ASSE ce samedi soir. Leur parfaite entente technique a constamment mis à mal la défense adverse, incapable de lire leurs actions et leur connexion chirurgicale.

Sur l’ouverture du score, c’est Breum qui décale parfaitement Cardona pour la finition à ras de terre. Au retour des vestiaires, l’attaquant franco-maltais lui renvoie l’ascenseur d’un centre millimétré catapulté au fond des filets par la tête du Danois. Cette complémentarité grandissante entre les deux éléments offensifs offre trois points aux joueurs stéphanois et s’impose déjà comme une arme redoutable pour la suite du championnat pour l’ASSE.