Avant de défier l’ASSE, David Vignes a raconté le lien qui l’unit aux Verts depuis l’enfance. Le coach lavallois s’apprête à découvrir Geoffroy-Guichard un soir de match. Avec des souvenirs plein la tête, mais aussi l’intention de contrarier les Stéphanois.

Pour certains adversaires, un déplacement à Saint-Étienne dépasse le rendez-vous de championnat. David Vignes fait partie de ceux-là. Avant ASSE–Laval, samedi à 20 heures, l’entraîneur des Tango a évoqué une histoire personnelle qui remonte à ses premiers pas de footballeur.

Les images, les chansons, le maillot : les Verts occupent une place particulière dans ses souvenirs. Mais une fois sur le banc lavallois, il compte bien laisser la nostalgie de côté.

« Très tôt, j’ai eu un maillot de Saint-Étienne »

David Vignes a grandi avec le rayonnement de l’ASSE. Pour décrire la place du club dans le football français de son enfance, il a osé une comparaison : « Dans les années 80, c’était le club phare, un peu le PSG d’aujourd’hui, avec d’autres valeurs, avec d’autres moyens. »

L’attachement s’est construit très tôt. « Les Verts, ça a bercé mon enfance. J’ai beaucoup vu d’images, j’ai entendu beaucoup de chansons qui ont aussi rythmé mon enfance, lorsque j’ai démarré le foot à six ans. »

Et comme tant d’enfants de cette génération, le futur entraîneur a porté la tenue stéphanoise sur les terrains. « Très tôt, j’ai eu un maillot de Saint-Étienne à mettre sur les épaules aux entraînements, le fameux Manufrance, Le Coq Sportif. C’est beaucoup de souvenirs, un club mythique de notre patrimoine footballistique. »

Vignes vient pour prendre « au moins un point »

Le déplacement de samedi ne sera toutefois pas celui d’un supporter. David Vignes mesure le chemin parcouru, mais connaît aussi sa mission : « Aujourd’hui, le club se trouve en Ligue 2. Je n’ai plus les yeux de l’enfant qui rêvait devant ces images. »

La perspective de diriger Laval dans le Chaudron lui procure une émotion particulière. « C’est aussi de la fierté de pouvoir mener un club, une équipe, à jouer dans ce stade-là, face à cette équipe-là. »

Cette fierté s’accompagne d’un objectif très concret : « Avec vraiment l’ambition de leur rendre la tâche difficile et d’essayer d’aller prendre quelque chose, au moins un point. »

L’ASSE est prévenue. Malgré les incertitudes dans l’effectif lavallois, les Tango ne viennent pas simplement profiter du décor.

Une première dans le Chaudron un soir de match

David Vignes connaît déjà Geoffroy-Guichard, mais il lui manque encore l’essentiel : l’expérience d’une rencontre dans les tribunes ou au bord du terrain.

« Je n’ai jamais vu de match là-bas. Je l’ai visité, mais vide. Là, je vais voir un match de très près. C’est top, c’est top. »

Samedi, l’ancien enfant au maillot Manufrance découvrira donc le stade depuis le banc adverse. Avec l’envie de repartir avec davantage qu’un souvenir.