Dans un stade Geoffroy-Guichard amputé de son Kop Nord, à la suite de la récente suspension de trois matchs, c’est un ASSE – Laval comptant pour la 12e journée de Ligue 2 qui nous attend. Saint-Étienne doit se relancer après sa défaite à Guingamp le week-end dernier. À quelques minutes du coup d’envoi, David Vignes s’est confié au micro de beIN Sports.

Le multiplex de Ligue 2 a plutôt souri aux Verts, avec les défaites de concurrents directs. Montpellier a été battu par Metz (3-2), et Reims est tombé pour la première fois de la saison face à Grenoble (3-2). En plus de se relancer, les Verts ont donc l’occasion de creuser l’écart avec leurs adversaires.

Seule l’AS Nancy Lorraine s’est imposée. Elle met la pression sur les Verts en revenant à leur hauteur avant la rencontre de ce soir. Les Lorrains prolongent ainsi une belle série de six victoires consécutives.

Au micro de Florian Genton, David Vignes évoque les enjeux de la rencontre :

Vignes veut enclencher une dynamique

Interrogé par Florian Genton sur le début de saison de son équipe, l’entraîneur lavallois a d’abord reconnu un retard comptable. Il estime toutefois que le contenu progresse :

“Depuis le début de la saison, dans le jeu, il y a des choses très intéressantes, avec des matchs cohérents. Mais dès le premier accroc, ça a fait ressortir les frustrations de la saison passée. Derrière, on a fait des matchs plus compliqués, en commettant des erreurs qu’on ne doit pas voir à ce niveau-là. Ça va mieux, mais c’est vrai qu’on est en déficit de points. On est là où on le mérite, mais il y a du mieux. La semaine dernière, on a enfin gardé un clean sheet, et on vient ici pour essayer d’enclencher cette dynamique.”

Le jeu lavallois a été salué en plateau par Robert Malm et Florian Genton. David Vignes en a détaillé les principes :

“L’idée, c’est d’avoir le ballon, sans oublier de mettre de l’intensité, d’être agressif, méchant dans la reconquête. Il faut garder cet état d’esprit. Il y a eu beaucoup d’échanges, beaucoup de vidéo. Les joueurs ont bien conscience qu’on se plombait les matchs tout seuls. Le ballon, on ne l’a pas toujours : il faut se mettre au niveau de la division.”

Pas question de défendre bas face aux Verts

Clément Grezes lui a demandé si Laval renoncerait à son projet de jeu à Geoffroy-Guichard. Le technicien a répondu que non, et a même désigné le principal danger stéphanois :

“Il faut qu’on essaie de rester nous-mêmes. On va essayer de leur poser des problèmes sans le ballon. On a mis des choses en place pour ensuite leur poser des problèmes avec le ballon, et être plus efficaces. On va essayer de ne pas se contenter de jouer très bas, puisque c’est là qu’ils sont très bons. Avec leur qualité pour mettre du monde dans la surface, ce serait du suicide.”

Geoffroy-Guichard, un rêve pour les Lavallois

Enfin, Houdayer et Beaudouin sont ensuite passés au micro de beIN Sports pour raconter leurs anecdotes.

Les deux joueurs lavallois ont aussi dit ce que représentait ce déplacement dans le Forez :

“C’était un rêve, un objectif de jouer ce genre de match. On a fait en sorte d’être là, et c’est un plaisir.” “C’est dans un coin de ma tête, (marquer ce soir) j’ai préparé la célébration. J’espère qu’on va accrocher des points, même si c’est difficile ici, chez le premier.”



Source : beIN Sports