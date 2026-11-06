L’ASSE retrouve le Chaudron ce samedi pour affronter Laval. Après la défaite à Guingamp, plusieurs choix de départ font débat. Faut-il changer les hommes, l’organisation ou maintenir la confiance au groupe ? À vous de composer l’équipe qui doit relancer les Verts.

Le revers du Roudourou a laissé des questions auxquelles les Stéphanois doivent maintenant répondre. Après trois victoires consécutives, l’ASSE a perdu son équilibre en Bretagne et encaissé trois buts sans parvenir à réagir. La réception de Laval, samedi 7 novembre à 20 heures, doit permettre de repartir de l’avant.

Pour ce rendez-vous, les lecteurs de Peuple-Vert peuvent proposer leur composition. Une occasion de trancher plusieurs débats qui animent la semaine : la concurrence à gauche, l’association au milieu et la place de Zuriko Davitashvili dans l’attaque.

Jaber et Lamba peuvent bousculer les choix

Les dernières nouvelles de l’effectif stéphanois donnent quelques infos sur les possibilités supplémentaires à Ian Cathro. Mahmoud Jaber et Chico Lamba sont disponibles pour cette rencontre. Le milieu israélien retrouve notamment une condition physique qui satisfait son entraîneur après plusieurs mois plus compliqués.

Jaber doit-il désormais débuter ? Son profil offre une autre option dans un entrejeu régulièrement composé d’Áron Csongvai et de Maxime Bernauer. À vous de choisir l’association la plus adaptée pour retrouver de la maîtrise sans laisser autant d’espaces qu’à Guingamp.

En défense centrale, Lamba peut également prétendre à davantage de temps de jeu. Faut-il conserver la charnière Julien Le Cardinal–Sohaib Naïr ou modifier cette association ? Dans les buts, Gautier Larsonneur reste indisponible, tout comme Tamar Svetlin au milieu.

À gauche et devant, les places se discutent

Le côté gauche de la défense reste un sujet. João Ferreira avait commencé la rencontre à Guingamp avant de céder sa place à Ben Old à la pause. Le Portugais doit-il conserver la confiance du coach ou le Néo-Zélandais retrouver le onze ?

Les avis étaient déjà partagés avant le déplacement en Bretagne. Dans la précédente composition des supporters, Old avait été retenu à gauche, mais avec une adhésion moins nette que plusieurs de ses partenaires.

Devant, Cardona bénéficiait au contraire d’un soutien très large. Remplaçant au coup d’envoi au Roudourou, l’attaquant doit-il retrouver sa place face aux Tango ? Son association avec Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili, Thierno Ballo ou Jakob Breum laisse plusieurs possibilités. Le système choisi déterminera aussi les joueurs qu’il faudra laisser sur le banc.

Composez l’ASSE qui doit répondre à Laval

Avant de découvrir les choix de Ian Cathro, proposez votre propre onze. Un 4-3-3 pour renforcer le milieu ? Un 4-2-2-2 avec deux joueurs devant ? Choisissez votre organisation et les titulaires qui vous semblent les mieux placés pour remettre Saint-Étienne sur la bonne voie.

Validez votre composition dans le module ci-dessous. Les places se jouent aussi dans vos équipes : à vous de faire les choix.