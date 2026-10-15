C’est désormais officiel. Comme révélé par Peuple Vert, Gautier Larsonneur ne disputera pas le choc face au Red Star ce samedi (20h). L’ASSE a confirmé ce jeudi 15 octobre le forfait de son gardien, touché au genou droit lors de la victoire contre Rodez (2-0). Une absence majeure pour Ian Cathro avant un rendez-vous particulièrement important dans la course à la montée en Ligue 1.

Les inquiétudes autour de Gautier Larsonneur se confirment. Après sa sortie prématurée face à Rodez samedi dernier, le gardien stéphanois ne sera pas du déplacement au stade Bauer pour affronter le Red Star lors de la neuvième journée de Ligue 2.

Peuple Vert avait révélé dès mercredi que le portier des Verts serait absent pour cette rencontre. Une information désormais confirmée officiellement par l’AS Saint-Étienne dans un communiqué médical publié ce jeudi à 12h10.

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ASSE : le club confirme le forfait de Larsonneur

Le communiqué médical de l’ASSE apporte des précisions sur la localisation de la blessure de Gautier Larsonneur.

« Victime d’un contact au genou droit sur une situation défensive, le portier de l’ASSE et le staff médical évaluent pour l’heure les meilleures options de prise en charge. Un point de situation sera effectué ultérieurement. »

Touché à la 88e minute contre Rodez après un choc avec Kévin Pedro, Larsonneur avait été contraint de céder sa place à Mamour Ndiaye.

Une sortie d’autant plus frustrante que le gardien venait de réaliser une prestation remarquable. Décisif à plusieurs reprises, notamment sur une tête détournée sur la barre transversale et un face-à-face remporté, il avait largement contribué au succès stéphanois.

Mais les premières inquiétudes apparues après la rencontre étaient sérieuses. Dès mercredi, Peuple Vert annonçait que Larsonneur ne serait pas remis à temps pour le déplacement au Red Star.

Une absence qui pourrait durer plusieurs semaines ?

Si le forfait de Gautier Larsonneur est désormais acté pour samedi, une interrogation majeure demeure : combien de temps le gardien stéphanois sera-t-il indisponible ?

Le communiqué publié par l’ASSE ne donne aucune indication précise sur la durée de son absence. Plus préoccupant, le club explique que les meilleures options de prise en charge sont toujours à l’étude.

Selon nos informations, la crainte d’une indisponibilité de plusieurs semaines existe. Il convient toutefois de rester prudent à ce stade. Aucun diagnostic définitif ni calendrier de retour n’a été communiqué officiellement.

La situation pourrait devenir particulièrement problématique pour Ian Cathro. Après le Red Star, les Verts doivent notamment recevoir le FC Nantes avant de se déplacer à Guingamp.

Autant de rencontres importantes dans la course à la montée, pour lesquelles la présence de Gautier Larsonneur reste désormais incertaine.

Mamour Ndiaye vers sa première titularisation avec l’ASSE

Le forfait du gardien numéro un devrait offrir une opportunité importante à Mamour Ndiaye.

Entré en jeu à la 88e minute face à Rodez, le jeune portier avait participé aux derniers instants de la victoire stéphanoise, préservant le score et le clean sheet de son équipe.

Ndiaye débutera la rencontre au stade Bauer. Sauf changement de dernière minute dans les choix de Ian Cathro, il connaîtrait ainsi sa première titularisation sous le maillot de l’ASSE.

Un baptême du feu particulièrement exigeant. Le Red Star reste sur quatre victoires consécutives et représente l’un des principaux concurrents des Stéphanois dans la course aux premières places.

Le staff stéphanois devra donc préparer son jeune gardien à un rendez-vous qui pourrait peser lourd dans la suite de la saison.

Source : communiqué médical officiel de l’ASSE du 15 octobre 2026.