Larsonneur blessé et une défense en chantier : l’ASSE aborde son déplacement chez le Red Star, deuxième de Ligue 2, avec plus de questions que de certitudes. Décryptage dans notre dernier avant match.

Victorieux contre Rodez, les Stéphanois doivent désormais confirmer. Mais cette fois, l’ASSE se frotte à gros. Face au Red Star, les hommes de Ian Cathro devront faire plier une équipe qui n’a plus perdu depuis septembre et qui reste sur quatre victoires consécutives. Avec plusieurs incertitudes, les Verts joueront surtout sur deux équilibres très différents. Un secteur offensif rodé, qui sait frapper vite, et une arrière-garde qu’il faudra faire tenir.

Une incertitude majeure à l’ASSE

Ian Cathro devra composer avec une incertitude majeure. Blessé, Gautier Larsonneur ne sera pas de la partie. « On parle d’une absence de longue durée, de plusieurs semaines« , affirme Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. On en a parlé sur le site de toute façon depuis hier. Il y a une réelle inquiétude. Et c’est à Mamour Ndiaye d’assurer l’intérim.

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Le gardien, qui n’a joué que quelques dizaines de minutes en vert, peut saisir une occasion rare. « Peu importe le niveau, gardien, il n’y a qu’une place », estime Romain, chroniqueur et rédacteur pour Peuple Vert. D’autant que le joueur âgé de 20 ans dispose de nombreuses qualités pour s’imposer. « C’est quelqu’un qui est très enjoué, qui a une grosse confiance en lui, qui est courageux et qui a de la personnalité », décrit Sylvain. Du haut de ses 1m90, « athlétiquement, c’est un monstre », rappelle Romain.

Reste à savoir si ces qualités tiendront dans le Stade Bauer, face à une équipe en forme. Mais l’inconnue vaut aussi pour les deux camps. Les Franciliens aussi ont peu d’éléments sur Ndiaye.

Un chantier derrière, des certitudes devant

Devant lui, l’arrière-garde aussi est à reconstruire. La défense a des airs de chantier au moment d’affronter le Red Star. Julien Le Cardinal devrait d’ailleurs retrouver sa place de titulaire. « Il est le capitaine de cette équipe, donc je ne vois pas dans quel monde il n’est pas réaligné. » D’autant qu’aux côtés de Sohaib Naïr, « la charnière défensive a fait ses preuves » rappelle ce dernier. Un choix qui contraint Cathro à envoyer Joao Ferreira ou Kévin Pédro sur le banc. « Il va y avoir une décision difficile à prendre parce que Pedro a été excellent. Joao Ferreira aussi », tempère Sylvain.

Au milieu et devant, en revanche, le staff semble moins devoir trancher. Les offensifs alignés contre Rodez devraient être reconduits. « Les quatre alignés devant seront les mêmes », affirme Sylvain. Et le retour de Zuriko Davitashvili, absent contre Rodez pour cause de maladie, ne devrait pas bousculer cet équilibre. « Zuriko va rentrer en cours de match pour apporter ce qu’il est capable d’apporter », tranche le chroniqueur.

Reste le cas Cardona, moins décisif ces dernières semaines. « Je le trouve toujours aussi intéressant dans son registre, peut-être moins inspiré dans le dernier geste ces dernières semaines », analyse Sylvain. Mais intéressant dans la profondeur, le franco-maltais sait générer des actions décisives, au même titre que Thierno Ballo. « C’est un joueur qui court de la première à la dernière minute sur le terrain », observe Romain. « Je le trouve très complémentaire avec Cardona. Ils sont intelligents collectivement. »

RED STAR – ASSE : CREUSER L’ÉCART EN TÊTE ! — Avant-Match J9 Ligue 2