La trêve internationale s’achève pour deux joueuses de l’ASSE. Engagées dans les barrages qualificatifs pour le Mondial 2027, Inna Hlushchenko et Jana Žufánková ont connu des scénarios inverses. L’Ukrainienne poursuit son aventure, tandis que la Tchèque voit son rêve de Coupe du monde s’envoler.

Hlushchenko poursuit sa route, l’Angleterre au prochain tour !

L’aventure continue pour Inna Hlushchenko et la sélection ukrainienne. Opposée à la Slovaquie lors du premier tour des barrages, l’Ukraine a parfaitement négocié cette double confrontation. Les Ukrainiennes ont d’abord pris une sérieuse option sur la qualification vendredi dernier. Victorieuses en Slovaquie (1-3), elles abordaient le retour avec deux buts d’avance. Ce mardi, l’Ukraine a confirmé sa supériorité en s’imposant une nouvelle fois (1-0). Veronika Andrukhiv a inscrit l’unique réalisation de la rencontre, portant le score cumulé à 4-1.

La sélection ukrainienne poursuit donc son chemin vers la Coupe du monde 2027, organisée au Brésil. Mais un adversaire autrement plus redoutable l’attend désormais. Au deuxième tour, Hlushchenko et ses compatriotes retrouveront l’Angleterre, championne d’Europe en titre. Les Anglaises ont largement dominé la Grèce (8-1 sur l’ensemble des deux rencontres).

Cette nouvelle double confrontation se déroulera entre le 26 novembre et le 5 décembre. L’Ukraine recevra lors du match aller, avant de se déplacer en Angleterre pour le retour.

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Žufánková éliminée, le rêve mondialiste s’envole

De son côté, Jana Žufánková ne connaîtra pas la même réussite. La Tchèque, prêtée à l’ASSE par le Slavia Prague, disputait également ce premier tour des barrages. Face à l’Écosse, les Tchèques avaient déjà compromis leurs chances lors du match aller. Battues à domicile (0-2), elles devaient réaliser un exploit au retour. Malgré une entame encourageante et deux buts inscrits en première période, la Tchéquie n’a pas réussi à renverser la situation. Les Écossaises ont finalement remporté cette seconde confrontation (3-2). Avec un score cumulé de 5-2, l’Écosse valide son billet pour le deuxième tour, où elle affrontera la Suède.

Entrée en jeu en fin de rencontre lors du match aller, Jana Žufánková a également participé au retour. Son aventure dans les qualifications pour le Mondial 2027 s’arrête donc à ce stade.

La joueuse stéphanoise peut désormais se concentrer sur les prochaines échéances de l’ASSE. Les Vertes retrouveront notamment le championnat de Seconde Ligue ce dimanche, avec la réception de Metz, leader du classement.