L’ASSE a encore frappé la première face au Red Star. Après neuf journées de Ligue 2, les Verts ont ouvert le score lors de chacune de leurs rencontres. Une statistique particulièrement révélatrice de leur entame de saison.

L’ASSE continue d’imposer son rythme en Ligue 2. Samedi soir, sur la pelouse du Red Star (1-0), les Verts ont une nouvelle fois trouvé la faille avant leurs adversaires. Une ouverture du score qui permet à l’AS Saint-Étienne de prolonger une série démarrée dès la première journée du championnat.

Cette régularité ne concerne donc pas seulement les rencontres disputées à Geoffroy-Guichard. L’ASSE avait déjà pris les devants à Sochaux, puis face à Clermont, Grenoble, Dijon, Montpellier, Dunkerque, Metz et Rodez. Même lorsque les résultats ont été plus compliqués, comme à Dunkerque ou à Metz, les Stéphanois ont été capables de marquer les premiers.

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Une ouverture du score à chaque match

Après neuf journées, cette statistique témoigne d’une réelle capacité des Verts à entrer rapidement dans leurs matchs. Le calendrier officiel confirme les neuf rencontres disputées par l’ASSE depuis le début de la saison, avec notamment des victoires à Sochaux, Dijon et sur la pelouse du Red Star.

L’équipe stéphanoise a également affiché cette efficacité lors de ses rencontres à domicile. Les Verts ont notamment dominé Clermont (3-1), Grenoble (4-0), Montpellier (3-1) et Rodez (2-0). À l’extérieur, l’ASSE a aussi su prendre les commandes, avec notamment un succès 3-2 à Dijon.

Cette capacité à ouvrir le score constitue forcément un atout dans une saison où chaque point compte. Elle permet de prendre le contrôle du scénario d’une rencontre et oblige l’adversaire à sortir de son plan de départ.

L’ASSE poursuit sa série en Ligue 2

Le dernier exemple en date est particulièrement parlant. Face au Red Star, l’ASSE s’est imposée 1-0 au stade Bauer lors de cette neuvième journée. Le résultat officiel confirme donc la nouvelle ouverture du score stéphanoise et prolonge cette série à neuf matchs.

Pour autant, cette statistique ne signifie pas que les Verts ont systématiquement conservé leur avantage. La défaite concédée à Dunkerque (2-1) et le match nul obtenu à Metz (2-2) montrent que l’ouverture du score ne suffit pas toujours à garantir un résultat positif.

Elle reste néanmoins un indicateur fort après neuf journées. L’ASSE n’a encore jamais été menée la première cette saison en championnat. Et c’est désormais une série à surveiller.

Le prochain rendez-vous permettra de mesurer si cette impressionnante régularité se poursuit. L’ASSE recevra Nantes le samedi 24 octobre pour la 10e journée de Ligue 2.