L’ASSE a parfaitement négocié son 8e tour de Coupe de France face à Villefranche. Les Verts se sont imposés 5-0 grâce à des réalisations de Davitashvili, Bernauer, Svetlin, Jaber et Breum. Une défaite difficile à encaisser pour les Caladois. Au micro du Progrès, leur entraîneur Hakim Malek est revenu sur les moments clés de la rencontre. Marvin Tshibuabua, ancien joueur de l’ASSE, a également livré son sentiment après cette soirée dans le Chaudron.

La rencontre a pourtant longtemps été équilibrée. Villefranche a réussi à tenir tête aux Stéphanois pendant une bonne partie de la première période. Mais une fin de mi-temps particulièrement compliquée a changé le visage du match. Les hommes d’Ian Cathro ont ensuite pu dérouler et inscrire trois nouveaux buts après la pause.

ASSE – Villefranche : Hakim Malek pointe un trou d’air fatal

Pour Hakim Malek, le scénario de cette rencontre laisse forcément des regrets. L’entraîneur de Villefranche estime que son équipe a livré une première période intéressante. Mais quelques minutes d’absence ont suffi pour faire basculer la rencontre.

Le technicien caladois a notamment insisté sur cette fin de première période qui a coûté très cher à ses joueurs. Il regrette une baisse de concentration qui a permis à l’ASSE de prendre le large avant même le retour aux vestiaires.

« On a eu un match en trois temps : quarante bonnes minutes, trois minutes d’absence qui conditionnent la seconde période après avoir livré une bonne première mi-temps. Sur les situations, on est à peu près équitables. Nous n’avons pas été efficaces dans notre zone de finition », a expliqué Hakim Malek au Progrès.

L’entraîneur de Villefranche ne cache pas non plus une certaine frustration face à un problème qu’il estime récurrent dans son équipe. Les Caladois ont régulièrement du mal à maintenir leur niveau de concentration pendant toute une rencontre.

« Et il y a un problème récurrent chez nous, un trou d’air et on ne sait pas pourquoi. En deux minutes, on ruine le travail accompli de bonne manière durant quarante minutes », poursuit-il.

Pour Hakim Malek, le score final s’explique aussi par la qualité de l’adversaire. Une fois menés de deux buts, ses joueurs ont dû prendre davantage de risques. Une situation qui a facilité le travail des Stéphanois.

« Après la mi-temps, mené 2-0, on fait le jeu de Saint-Etienne. Le fait de vouloir revenir au score, cela favorise leur manière de jouer. Et après cela ne pardonne pas face à un adversaire de cette qualité. C’est aussi l’écart de niveau qui a parlé », reconnaît-il.

Marvin Tshibuabua garde un bon souvenir du Chaudron

Cette rencontre avait également une saveur particulière pour Marvin Tshibuabua. Le défenseur de Villefranche connaît bien l’environnement stéphanois puisqu’il a été formé à l’ASSE.

Malgré la lourde défaite de son équipe, le défenseur n’a pas caché son plaisir de retrouver le stade Geoffroy-Guichard. Il a également reconnu les difficultés rencontrées par son équipe face aux coéquipiers de Sohaib Nair.

« C’était un match compliqué contre une bonne équipe. Nous avons essayé d’appliquer les consignes de l’entraîneur et nous avons tenu les quarante premières minutes mais la fin de la première période a été difficile », explique-t-il.

Une analyse qui rejoint celle de son entraîneur. Villefranche a résisté pendant une bonne partie du premier acte avant de céder face à l’efficacité stéphanoise.

Pour un défenseur, encaisser cinq buts reste forcément difficile à digérer. Mais Marvin Tshibuabua préfère également retenir le plaisir d’avoir évolué dans une telle enceinte.

« En tant que défenseur, quand on prend cinq buts, c’est compliqué mais jouer dans un stade comme celui-ci devant un tel public, un beau terrain c’est toujours un beau moment », confie l’ancien Stéphanois.

Une soirée contrastée pour le joueur caladois. D’un côté, une élimination difficile à encaisser. De l’autre, le plaisir de retrouver Geoffroy-Guichard et son public. Pour l’ASSE, cette victoire 5-0 permet de poursuivre sereinement son parcours en Coupe de France. Tirage au sort ce lundi soir pour connaître l’opposition du 9e tour.