Trois semaines. C’est le temps qui séparera le déplacement de l’ASSE à Metz de la réception de Rodez, samedi soir à Geoffroy-Guichard. Une coupure particulièrement longue en pleine saison et vécue très différemment par les Stéphanois. Entre les internationaux très sollicités, ceux qui ont peu joué et les joueurs restés à L’Étrat, Ian Cathro va devoir remettre tout le monde au même rythme.

L’attente aura été interminable. Depuis le nul concédé à Metz (2-2) le 19 septembre, l’ASSE n’a plus disputé la moindre rencontre officielle. Les Verts retrouveront la Ligue 2 trois semaines plus tard, ce samedi 10 octobre à 20 heures face à Rodez.

Une situation particulièrement difficile à gérer pour Ian Cathro. Durant cette longue coupure, douze joueurs ont quitté L’Étrat pour rejoindre leur sélection. Le technicien stéphanois n’avait d’ailleurs pas caché son agacement, qualifiant cette période d’« horrible » pour les personnes travaillant quotidiennement en club.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Une question se pose désormais : dans quel état de rythme l’ASSE va-t-elle retrouver la Ligue 2 ?

Une ASSE coupée en plusieurs groupes pendant trois semaines

Tous les Stéphanois n’ont pas vécu cette trêve de la même manière. Pour les joueurs restés dans le Forez, le staff a pu poursuivre le travail quotidien à L’Étrat.

Un match amical contre le FC Sion a notamment permis de conserver un minimum de rythme. Malgré un groupe privé de douze internationaux, l’ASSE s’est largement imposée (5-1) grâce à des doublés de Jakob Breum et Thierno Ballo ainsi qu’un but de João Ferreira.

Cette rencontre a surtout permis de donner du temps de jeu aux éléments restés à disposition de Ian Cathro. Mais un match amical ne remplace pas totalement l’intensité d’une rencontre officielle de Ligue 2.

Cette longue coupure aura également eu quelques avantages. Touché à Metz, Julien Le Cardinal a notamment pu profiter de cette période pour récupérer de sa béquille. Le défenseur n’avait pas participé à l’amical contre Sion.

Cardona et Old reviennent avec beaucoup de minutes

La situation est totalement différente pour certains internationaux. Pendant que leurs coéquipiers s’entraînaient à L’Étrat, plusieurs Stéphanois ont enchaîné les rencontres et les voyages avec leur sélection.

Irvin Cardona fait partie des joueurs ayant accumulé le plus de temps de jeu. L’attaquant a disputé trois rencontres complètes avec Malte, soit 270 minutes, avec un but et une passe décisive.

Ben Old a lui aussi été fortement sollicité avec la Nouvelle-Zélande. Le Stéphanois a accumulé 229 minutes et trouvé le chemin des filets.

Nadir El Jamali a également bénéficié d’un temps de jeu conséquent avec les jeunes Tricolores, tandis qu’Áron Csongvai a enchaîné avec la Hongrie.

Pour ces joueurs, le problème ne sera donc pas forcément de retrouver du rythme. Ian Cathro devra davantage surveiller la récupération après l’accumulation des rencontres et des déplacements internationaux.

D’autres internationaux de l’ASSE ont très peu joué

À l’inverse, partir en sélection ne signifie pas nécessairement accumuler du temps de jeu.

Augustine Boakye n’a disputé que 42 minutes avec le Ghana avant de rentrer plus tôt que prévu dans le Forez. Zuriko Davitashvili a participé aux quatre rencontres programmées avec la Géorgie, mais avec un temps de jeu beaucoup plus limité que celui de Cardona ou Old.

Sohaib Nair a dû attendre le dernier rendez-vous de l’Algérie pour obtenir sa première titularisation de cette trêve. Tamar Svetlin a, lui, passé l’essentiel de ce rassemblement sans jouer.

Le staff stéphanois va donc récupérer des internationaux présentant des niveaux de fraîcheur et de rythme extrêmement différents.

Seulement quelques séances pour préparer Rodez

C’est probablement le principal défi de Ian Cathro cette semaine.

Le technicien avait expliqué que certains internationaux ne rentreraient que très tardivement, au point de devoir adapter les horaires d’entraînement. Il estimait ne pouvoir réellement travailler avec l’ensemble de son groupe que durant les derniers jours précédant Rodez.

Et au-delà de la condition physique individuelle, c’est aussi la question des automatismes qui se pose. L’ASSE cherche à imposer beaucoup d’intensité, de pressing et de contrôle à ses adversaires. Des principes collectifs qui nécessitent forcément du travail commun.

Pendant trois semaines, le groupe a pourtant été éclaté entre L’Étrat et les différentes sélections.

ASSE : Cardona, Old, Davitashvili… dans quel état reviennent les internationaux ?

L’ASSE devra rapidement remettre la machine en route

La longue trêve aura donc présenté deux visages. Elle a permis à certains joueurs de récupérer et de régler quelques pépins physiques. Elle a également offert du temps de travail individuel au staff.

Mais elle a coupé une dynamique de championnat et empêché Ian Cathro de travailler normalement avec son effectif au complet.

Certains Verts arrivent avec plusieurs matchs internationaux dans les jambes. D’autres ont très peu joué. Ceux restés à Saint-Étienne n’ont connu qu’un match amical depuis le déplacement à Metz.

Face à Rodez, les premières minutes pourraient donc donner une indication précieuse sur la capacité de l’ASSE à retrouver immédiatement son intensité. Après trois semaines sans Ligue 2, les Verts devront rapidement remettre la machine en route.