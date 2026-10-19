Marten Paalberg commence enfin à enchaîner avec l’ASSE. Après plusieurs mois gâchés par les blessures, le jeune attaquant estonien retrouve progressivement du rythme et du temps de jeu. Une montée en puissance qui pourrait lui permettre de se rapprocher du groupe professionnel de Ian Cathro.

Arrivé dans le Forez en janvier 2026, Marten Paalberg n’a pas connu les débuts espérés avec l’AS Saint-Étienne. Le jeune attaquant estonien a rapidement été freiné par des problèmes physiques. Une situation qui l’a longtemps éloigné des terrains et retardé son adaptation au football français. L’ASSE avait pourtant misé sur son potentiel après ses performances en Estonie.

Désormais, le scénario commence à changer. Paalberg a retrouvé les terrains avec l’équipe professionnelle face au FC Sion. Il a disputé 45 minutes lors de cette rencontre amicale remportée par les Verts (5-1). Une première apparition encourageante, au cours de laquelle il s’est notamment montré décisif sur le but de Jakob Breum.

L’attaquant estonien retrouve progressivement du rythme

Après cette première sortie avec les professionnels, Marten Paalberg a poursuivi sa reprise avec la réserve. L’attaquant a notamment disputé son premier match officiel sous le maillot stéphanois face au Mans, dans le cadre du Challenge des Espoirs. Il avait alors joué 65 minutes.

Ce week-end contre Montpellier (1-1), son temps de jeu a encore augmenté. Paalberg a cette fois passé 75 minutes sur la pelouse avec l’équipe réserve. Un détail loin d’être anodin pour un joueur qui a passé de longs mois à soigner ses problèmes physiques.

Cette progression doit permettre au jeune Estonien de retrouver progressivement ses sensations. Mais aussi de reprendre confiance. Pour un attaquant, l’enchaînement des minutes reste essentiel. Il permet de retrouver les automatismes, le rythme et les repères dans les derniers mètres.

Paalberg commence également à montrer les qualités qui avaient séduit l’ASSE. Son profil athlétique constitue un premier atout. Mais le jeune attaquant ne se limite pas à son physique. Il possède également une palette technique intéressante et semble capable de se montrer dangereux lorsqu’il peut attaquer les espaces ou prendre rapidement une décision.

Marten Paalberg, un profil qui intrigue à l’ASSE

Le potentiel de Marten Paalberg avait déjà attiré l’attention avant son arrivée dans le Forez. Le joueur s’était notamment distingué avec le Vaprus Pärnu en Estonie. Son arrivée à Saint-Étienne devait lui permettre de poursuivre sa progression et de découvrir progressivement un nouvel environnement.

Ces derniers jours offrent justement un premier aperçu de ce qu’il peut apporter. Face au Mans, Paalberg s’était déjà procuré plusieurs situations intéressantes. Sa qualité technique lui avait notamment permis de combiner avec ses partenaires et de se retrouver en position de conclure.

Le week-end dernier, il a encore franchi un cap avec 75 minutes de jeu. Et il aurait même pu inscrire son premier but sous les couleurs stéphanoises. L’attaquant a tenté un lob de longue distance. Sa tentative est passée tout près de trouver le chemin des filets.

Une action qui résume assez bien le profil du jeune joueur. Paalberg possède cette capacité à tenter, à prendre des initiatives et à se montrer dangereux sans forcément avoir besoin d’être installé dans la surface.

La suite pourrait donc être particulièrement intéressante. L’objectif n’est évidemment pas de brûler les étapes après une longue période d’arrêt. Mais plus Paalberg va accumuler les minutes, plus la question de son intégration au groupe professionnel pourrait se poser.

Ian Cathro dispose désormais d’un jeune attaquant qui retrouve progressivement ses capacités physiques. Reste à savoir quand le technicien estimera que le moment est venu de lui offrir une première convocation en compétition avec les professionnels.

Marten #Paalberg (ASSE) contre Montpellier💫

Une compil de son match de ce week-end avec le bon et le moins bon.

75 minutes de jeu, un joueur moins en vue lors de la seconde période.

#ASSE https://t.co/bOd8VPzxm5 — Green Prospect (@green_prospect) October 19, 2026