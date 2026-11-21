Dans quelques minutes, les Verts vont affronter le Stade de Reims au Stade Auguste-Delaune pour le retour du championnat de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro, qui retrouve les internationnaux dans son groupe après la trêve, ont à cœur de repartir de l’avant après une qualification en Coupe de France acquise dans la douleur. Voici le onze choisi par l’entraîneur de l’ASSE.

En s’imposant de manière poussive sur la pelouse d’Annecy, face à Rumilly Vallières (2-1) lors du dernier week-end de compétition, l’ASSE a validé l’essentiel en décrochant son billet pour le tour suivant. Menée au score, la formation stéphanoise a du s’en remettre à l’entrée de Jakob Breum, notamment pour renverser la vapeur. Une prestation perfectible mais suffisante avant de retrouver davantage de sérieux pour ce choc de haut de tableau en Champagne.

Ce week-end, c’est un déplacement capital qui attend les Ligériens face à une formation rémoise ambitieuse qui souhaite réduire l’écart avec les stéphanois. Les Champenois, relégués à sept longueurs au classement, voient dans cette confrontation l’occasion idéale de relancer la course en tête. De plus, Montpellier s’est incliné à Laval et ouvre une opportunité aux deux équipes.

Les Verts peuvent reléguer Reims à dix points

Avant d’aborder une nouvelle rencontre décisive dans la course à la montée, l’ASSE dispose d’une opportunité en or de porter un coup supplémentaire sur la tête d’un de ses rivaux directs.

Un succès en terre rémoise permettrait en effet aux hommes d’Ian Cathro de prendre une avance colossale de dix points sur leur adversaire du soir. Aussi, les stéphanois pourraient avoir sept points supplémentaires que l’équipe de Zoumana Camara, première équipe qui ne monte pas directement. Un matelas confortable.

À l’inverse, un revers relancerait totalement les ambitions rémoises et verrait l’écart fondre à quatre petits points. Reims en profiterait par la même occasion pour prendre la 3e place du classement, actuellement occupée par Montpellier.

L’ASSE n’a pas rassuré lors de ses derniers déplacements. Lourdement battus à Guingamp (3-0), ils avaient avant cela gagné sur la plus petite des marges face au Red Star en ne produisant. Avance cela, Metz avait comblé deux buts de retard tandis que Dunkerque avait renversé les ligériens. Quatre derniers voyages délicats.

La composition de l’ASSE

Voici le onze stéphanois aligné pour ce déplacement à Reims :