Dans quelques minutes, les Verts vont affronter le FC Villefranche Beaujolais au Stade Geoffroy-Guichard pour le huitième tour de Coupe de France. Forts d’une bonne dynamique en championnat, les hommes d’Ian Cathro abordent ce duel régional avec l’ambition claire de valider leur billet pour le tour suivant, tout en offrant du temps de jeu a certains éléments en manque de rythme. Voici le onze choisi par l’entraîneur de l’ASSE.

En allant s’imposer avec caractère et maîtrise sur la pelouse du Stade de Reims (1-0) lors de la dernière journée de Ligue 2, l’ASSE a frappé un grand coup. Ce succès précieux en Champagne a non seulement confirmé la solidité du collectif stéphanois, mais il a surtout permis de creuser un écart considérable en tête du championnat face à un concurrent direct.

Ce week-end, place à une nouvelle parenthèse dans le Chaudron. Face à une formation caladoise motivée à l’idée de créer l’exploit dans un stade mythique, les Stéphanois savent qu’ils n’auront pas le droit à l’erreur pour éviter le piège.

Une revue d’effectif pour poursuivre l’aventure en Coupe

Avant de replonger dans le championnat, l’ASSE a l’occasion de poursuivre son parcours en Coupe de France Ce rendez-vous face à Villefranche peut également permettre à Ian Cathro de redistribuer les cartes et de permettre à des joueurs moins utilisés ces dernières semaines de se montrer.

Une qualification permettrait de maintenir la dynamique positive du club tout en impliquant l’ensemble de l’effectif dans le projet commun. Pour les éléments alignés au coup d’envoi, l’enjeu est individuel autant que collectif : marquer des points aux yeux du staff et prouver qu’ils peuvent bousculer la hiérarchie établie.

À l’inverse, un excès de confiance ou un manque de rigueur offrirait aux visiteurs l’occasion de bousculer la logique et de gâcher la fête. L’ASSE devra donc afficher un visage sérieux et conquérant dès les premières minutes pour assumer pleinement leur statut de favori.

La composition de l’ASSE

Voici le onze stéphanois aligné pour cette réception de Villefranche :