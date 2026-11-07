Ce samedi, l’ASSE a l’occasion de panser ses plaies et de remettre les compteurs à zéro après la lourde déconvenue subie en Bretagne. Pour ce dernier rendez-vous avant la trêve internationale et l’entrée en lice en Coupe de France, les Verts accueillent le Stade Lavallois au Stade Geoffroy-Guichard. Un match capital pour repartir de l’avant devant les supporters stéphanois.

Le revers concédé sur le score de 3-0 à Guingamp a mis en lumière les largesses défensives et le manque d’efficacité offensive qui ont coûté cher aux hommes d’Ian Cathro. Face à des Bretons réalistes, les Stéphanois n’ont jamais trouvé la solution pour inverser la tendance, concédant ainsi leur plus lourde défaite de la saison.

Une réaction d’orgueil est donc impérative ce week-end pour effacer cette mauvaise prestation. Les Tango de Laval, toujours coriaces et bien organisés, débarquent dans le Forez avec la ferme intention de profiter des doutes ligériens. L’enjeu est double pour l’ASSE. Renouer avec le succès pour que certains puissent basculer sereinement dans la période internationale, mais surtout faire le plein de confiance avant de lancer une aventure en Coupe de France.

Une obligation de réaction dans le Chaudron

Avant de couper pour laisser place aux sélections nationales ou de préparer la Coupe de France, les Stéphanois doivent impérativement rectifier le tir. Le public de Geoffroy-Guichard attend une réponse forte de ses joueurs après la leçon reçue en terres costarmoricaines.

Une victoire permettrait à l’ASSE de consolider sa place dans le haut du tableau et de chasser les doutes nés du déplacement à Roudourou. Engranger trois points est indispensable pour ne pas laisser les concurrents directs espérer passer les deux prochaines semaines en tête.

À l’inverse, un nouveau faux pas plongerait le club dans une mini-crise avant une coupure de deux semaines mais qui s’annoncerait alors très tendue avant un déplacement périlleux à Reims. Les hommes d’Ian Cathro ont toutes les cartes en main pour redresser la barre et offrir un visage bien plus conquérant.

La composition de l’ASSE

Voici le onze stéphanois choisi pour cette rencontre face à Laval :