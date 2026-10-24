Dans quelques minutes, l’ASSE va affronter le FC Nantes au Stade Geoffroy-Guichard pour une affiche prestigieuse entre deux monuments du football français. Forts de leur succès précieux décroché sur la pelouse du Red Star (1-0), les hommes d’Ian Cathro abordent ce choc à 20h45 avec l’ambition de confirmer leur excellente dynamique. Voici le onze choisi par l’entraîneur stéphanois.

En s’imposant avec autorité et rigueur à Bauer lors de la dernière journée, l’ASSE a marqué les esprits. Ce court mais précieux succès chez leur dauphin a permis aux Stéphanois d’affirmer leur supériorité et de faire le plein de confiance avant ce grand rendez-vous à domicile.

Ce samedi soir à 20h45, c’est un tout autre défi historique qui s’offre aux Stéphanois. Dans un Chaudron plein pour la venue des Canaris, les Ligériens ont une magnifique occasion d’enchaîner une nouvelle victoire marquante devant leur public.

Un choc de prestige dans un Geoffroy-Guichard en ébullition

Avant d’aborder la suite des échéances, l’ASSE dispose d’une opportunité rêvée d’asseoir encore un peu plus son statut et de régaler le peuple vert. Les duels face à Nantes portent toujours une saveur particulière et symbolisent l’histoire riche du football hexagonal.

Un nouveau succès permettrait aux hommes d’Ian Cathro de poursuivre leur marche en avant tout en maintenant à distance leurs poursuivants. Engranger trois points lors d’une telle affiche renforcerait considérablement la dynamique positive de l’effectif et marquerait un peu plus la maîtrise stéphanoise dans ce championnat.

À l’inverse, concéder des points à domicile face à un rival historique stopperait l’élan parfait insufflé par la victoire à Saint-Ouen. Les Verts ont donc tout intérêt à faire preuve d’efficacité et d’intensité dès le coup d’envoi pour faire plier les Nantais.

La composition de l’ASSE

Voici le onze stéphanois aligné pour ce choc face au FC Nantes :