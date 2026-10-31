L’ASSE se déplace à Guingamp ce samedi à 20h pour la 11e journée de Ligue 2. Après trois victoires consécutives, les Verts veulent poursuivre leur série à Roudourou. Ian Cathro a choisi les onze joueurs qui débuteront cette rencontre.

Contre Nantes, les Stéphanois ont dû attendre la 90e minute et un but de la tête d’Augustine Boakye pour trouver l’ouverture. Après Rodez et le Red Star, ce succès a permis aux Verts d’enchaîner une troisième victoire sans encaisser de but.

Le scénario a aussi rappelé l’importance du banc. Entré en fin de rencontre, Mahmoud Jaber a offert le centre décisif au Ghanéen, après une montée de Kévin Pedro. De quoi donner matière à réflexion à Cathro avant de composer son équipe pour ce déplacement.

Une série à prolonger en Bretagne

Les Verts retrouvent un EA Guingamp qui vient de renouer avec la victoire à Clermont. Les Bretons chercheront à confirmer devant leur public, tandis que l’ASSE voudra conserver le rythme pris depuis la fin de la trêve internationale.

À Bauer, les Stéphanois ont montré qu’ils pouvaient défendre leur avance loin du Chaudron. Face à Nantes, ils ont dû faire preuve de patience pour arracher la décision. Deux rencontres différentes, mais une même capacité à aller chercher les trois points malgré les difficultés.

Au Roudourou, il faudra à nouveau trouver les bonnes réponses. Pour Cathro, le choix du onze doit permettre de conserver cet équilibre, sans perdre la capacité à créer davantage d’occasions.

Le onze retenu par Ian Cathro

Voici la composition de départ de l’ASSE face à Guingamp :