L’ASSE peut-elle encore faire confiance à la charnière Le Cardinal – Naïr ? La défaite à Guingamp relance forcément le débat. Depuis plusieurs semaines, les statistiques interrogent et la concurrence de Kévin Pedro semble de plus en plus sérieuse. Ian Cathro devra-t-il revoir ses choix contre Laval ?

L’ASSE avait pourtant retrouvé une certaine stabilité défensive ces dernières semaines. Trois clean sheets consécutifs contre Rodez (2-0), le Red Star (1-0) puis Nantes (1-0) avaient permis aux Verts de repartir de l’avant. Mais ces trois rencontres racontent aussi une autre histoire. Celle d’une défense qui semble plus solide lorsque le duo Le Cardinal – Naïr n’est pas réuni pendant 90 minutes.

Face à Guingamp, Ian Cathro a justement choisi de reformer cette charnière. Avec le retour de Sohaib Naïr, absent contre Nantes pour cause de maladie, le technicien écossais a également décidé de titulariser João Ferreira à gauche, au détriment de Ben Old. Deux choix forts. Aucun n’a réellement payé.

Charnière centrale Nair-Le Cardinal : les chiffres interrogent

Le constat mérite d’être posé sans tirer de conclusions définitives. Depuis le succès 4-0 contre Grenoble, le 22 août dernier, l’ASSE n’a plus réalisé de clean sheet avec une charnière Le Cardinal – Naïr alignée pendant l’intégralité d’une rencontre.

À l’inverse, les trois clean sheets obtenus depuis sont particulièrement révélateurs. Contre Rodez, Kévin Pedro était associé à Sohaib Naïr. Face au Red Star, Julien Le Cardinal a rapidement dû céder sa place après 28 minutes et Pedro a retrouvé l’axe aux côtés de Naïr. Puis, contre Nantes, Naïr étant malade, Le Cardinal et Pedro ont formé le duo central. À chaque fois, les Verts n’ont pas encaissé de but.

Le cas de Kévin Pedro mérite donc forcément d’être pris en compte. Le jeune défenseur a été performant dans l’axe comme sur le côté droit. Ian Cathro lui-même avait souligné sa prestation contre Rodez. Face au Red Star, son repositionnement dans l’axe après la sortie du capitaine n’avait pas perturbé son rendement.

Surtout, une donnée ressort : lorsque Le Cardinal et Naïr ont disputé ensemble l’intégralité d’une rencontre, l’ASSE a encaissé 10 buts en cinq matchs, soit une moyenne de 2 buts concédés par match. Un chiffre qui ne permet évidemment pas, à lui seul, d’accabler les deux défenseurs. Mais il suffit largement à ouvrir le débat.

ASSE : Ian Cathro doit-il changer sa défense ?

Le match de Guingamp a ajouté une nouvelle pièce au dossier. Pour le retour de Naïr, Ian Cathro a choisi de replacer Le Cardinal à ses côtés et de faire glisser João Ferreira au poste d’arrière gauche. Le Portugais n’a pas terminé la rencontre et a été remplacé à la pause. L’ASSE a finalement encaissé trois buts au Roudourou.

Naïr, lui, n’a pas non plus livré sa meilleure prestation. Imprécisions techniques, interventions parfois limites : son retour dans le onze n’a pas apporté la sérénité espérée. Il faut néanmoins replacer cette performance dans son contexte. L’international algérien revenait après une absence et Ian Cathro lui avait logiquement renouvelé sa confiance.

Mais la concurrence est désormais réelle. Pedro a montré qu’il pouvait évoluer dans l’axe avec Naïr. Il a également démontré qu’il pouvait tenir le côté droit. Le Cardinal reste, lui, un joueur important du groupe et un cadre du vestiaire. Cathro dispose donc de plusieurs solutions.

Le sujet n’est pas de savoir si Le Cardinal ou Naïr sont de mauvais défenseurs. Les résultats ne permettent pas de l’affirmer. La vraie question est plutôt de savoir quelle association offre aujourd’hui le meilleur équilibre à l’ASSE.

Et les dernières semaines donnent une piste intéressante.

Le prochain rendez-vous pourrait donc avoir une importance particulière. Samedi prochain, les Verts recevront Laval à Geoffroy-Guichard. Après le lourd revers concédé à Guingamp, Ian Cathro aura l’occasion de modifier son onze. Et surtout de répondre, par ses choix, à une question qui commence à prendre de l’épaisseur : Kévin Pedro mérite-t-il désormais une place dans la charnière centrale de l’ASSE ?

Le match contre Laval pourrait apporter un premier élément de réponse.