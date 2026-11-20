Indiscutable au milieu de terrain, Áron Csongvai joue depuis quelques semaines avec Maxime Bernauer. En conférence de presse, le Hongrois s’est livré sur sa relation avec son coéquipier. Il a aussi évoqué les attentes de Ian Cathro à son égard.

Áron Csongvai fait déjà partie des meubles à l’ASSE. Arrivé l’été dernier, le Hongrois s’est rapidement imposé comme un élément indispensable de l’effectif de Ian Cathro. Dans l’entre-jeu, le milieu a démarré l’ensemble des 12 rencontres des Verts en Ligue 2, disputant 96% du temps de jeu total. D’abord associé à Tamar Svetlin, qui devrait faire son retour dans le groupe face à Reims, Csongvai évolue désormais avec Maxime Bernauer. Une association dont se satisfait le n° 14.

« Je suis très en confiance avec lui »

« Depuis que je suis arrivé, je trouve qu’on a une très bonne relation. Ça a été un des premiers à m’accueillir, et de la meilleure manière. Je pense que vous pouvez voir cela sur le terrain. On joue pas mal de matches ensemble au milieu de terrain, même s’il est capable de jouer latéral gauche aussi, et je suis très en confiance avec lui. Je n’ai même pas besoin de me demander où il est », a expliqué le Hongrois en conférence de presse.

Et si les deux se complètent bien sur le terrain, le milieu se réjoui également de leur entente en dehors du rectangle vert. « Ça nous aide sur le terrain. On joue à une position similaire donc on essaye de parler ensemble avant et après les matches pour voir ce qu’on pourrait faire de mieux. »

Des échanges que Csongvai espère rapidement pouvoir faire en Français. À l’image des autres recrues étrangères de l’été, le Hongrois est toujours en apprentissage. « Je pense que je m’améliore, même si ça va prendre du temps pour parler parfaitement. Je suis plutôt content de comprendre de mieux en mieux le Français, par rapport à ma première conférence de presse par exemple », a-t-il souri.

Csongvai a dû s’adapter à l’intensité demandée par le coach de l’ASSE

Par ailleurs, le n° 14 de l’ASSE s’est aussi exprimé sur son adaptation aux demandes de Ian Cathro. Recruté en juillet, Csongvai est toujours en période d’apprentissage des préceptes de l’Écossais. « Tactiquement, il y a certaines choses nouvelles pour moi et j’ai dû m’adapter. Mais on a une très bonne relation et on se comprend bien, donc c’était assez facile de faire ce qu’il me demande et ce qu’il attend de moi », a expliqué le Hongrois, qui estime bien répondre aux attentes du coach stéphanois.

Arrivé de Suède, où il évoluait à l’AIK, il assume tout de même avoir du s’adapter à l’intensité demandée par Cathro. Enfin, Csongvai a été questionné sur sa polyvalence. Le milieu des Verts évoluait parfois en défense centrale dans son ancien club. Une possibilité qu’il espère rare à l’ASSE. « Ma première position a toujours été milieu de terrain. Dans certaines situations avec mon ancien club, c’est vrai que j’ai pu jouer défenseur central. J’aime bien cela, ça ne me pose pas problème, mais je préfère vraiment jouer au milieu afin d’apporter davantage à l’équipe », a-t-il conclu. Espérons que ses qualités aident les Stéphanois à s’imposer à Reims, samedi soir (20 h) !