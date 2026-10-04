Kilmer Sports Ventures est désormais installé depuis plus de deux ans à la tête de l’ASSE. Si les résultats sportifs n’ont pas toujours répondu aux attentes, le nouvel actionnaire continue de construire son projet dans le Forez. Invité de la chaîne YouTube Le Kop Vert, Denis Balbir a livré son jugement sur les propriétaires stéphanois. Et le journaliste, supporter déclaré des Verts, affiche aujourd’hui une réelle confiance envers Ivan Gazidis et Kilmer.

Le rachat de l’ASSE a profondément changé le fonctionnement du club. Depuis juin 2024, Kilmer Sports Ventures tente de reconstruire les Verts avec des moyens financiers importants, mais aussi une nouvelle organisation.

Une nouvelle ère qui n’a évidemment pas été exempte de critiques. Denis Balbir porte pourtant un regard positif sur les hommes désormais chargés de conduire l’avenir de Saint-Étienne.

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Balbir apprécie la prudence de Gazidis à l’ASSE

Interrogé sur Ivan Gazidis et notamment sur son refus de considérer l’ASSE comme le « PSG de la Ligue 2 », Denis Balbir valide la posture du président stéphanois.

« Il a raison. Je pense que déjà son interview est très enrichissante. D’abord parce que ce sont des gens, et lui en particulier, qui connaissent le sport. Ils ont déjà eu affaire à plusieurs sports dans leurs affaires. Donc c’est quelqu’un qui est prudent dans ce qu’il dit. »

Pour le journaliste, disposer d’un actionnaire puissant financièrement ne signifie pas que Saint-Étienne doit perdre toute mesure. Il apprécie justement la manière dont Kilmer semble appréhender la dimension du club.

« C’est vrai que les actionnaires sont riches. Ils ne font pas n’importe quoi. Ils sont conscients de ce que représente Saint-Étienne en France et en Europe. »

Balbir retient notamment trois caractéristiques dans le discours de Gazidis : « J’ai bien aimé le côté ambitieux et en même temps humble et réaliste. Pour moi, ce sont trois qualités qui font que j’ai confiance. »

« Ce sont de bons actionnaires »

Au-delà des moyens financiers, c’est surtout la manière dont Kilmer aborde l’ASSE qui séduit Denis Balbir.

À ses yeux, les nouveaux propriétaires ne considèrent pas simplement Saint-Étienne comme un actif supplémentaire. Il insiste sur leur connaissance du sport et leur compréhension de la place particulière occupée par les Verts dans le football français.

« Ce sont des gens d’expérience dans le football, ce ne sont pas des actionnaires qui arrivent comme ça et qui se disent : on va faire du business avec Saint-Étienne. Ce sont des gens qui savent où est la place du club, qui veulent le remettre dans le droit chemin et sur des bases saines financières. »

Un aspect d’autant plus important pour Balbir que le contexte économique du football français reste délicat. Mais le journaliste accorde également une grande importance au respect de l’histoire et des symboles de l’ASSE.

Il rappelle que certains investisseurs étrangers ont parfois tenté de modifier profondément l’identité des clubs qu’ils venaient de reprendre. Une approche dont Kilmer s’est jusqu’ici tenu éloigné à Saint-Étienne.

« Les couleurs du club resteront toujours les couleurs d’un club. Il faut essayer de changer les choses d’une manière positive et non pas vouloir changer des choses qui peuvent sonner la révolte du côté des supporters, les vexer ou leur faire du mal. »

Son verdict sur Kilmer est alors sans ambiguïté :

« Pour moi, que ce soit dans l’interview ou que ce soit dans les faits, je pense que les actionnaires de Saint-Étienne sont de bons actionnaires. »

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Balbir n’oublie pas les erreurs de Kilmer Sports Ventures

Cette confiance ne signifie pas que Denis Balbir efface les échecs connus depuis le changement de propriétaire. Relancé sur les choix effectués lors des premières périodes de mercato et les difficultés rencontrées par les Verts, il reconnaît la réalité des erreurs commises.

Mais il refuse désormais de s’arrêter sur cette première période.

« Tout ce que vous avez dit est totalement vrai, ce sont des faits, c’est la réalité, mais pour moi c’est du passé. Il faut avancer. »

Surtout, Denis Balbir estime que les dirigeants ont été capables d’adapter leur approche : « Je pense que l’actionnaire a retenu la leçon. »

Le jugement du journaliste est donc désormais posé. Malgré des débuts difficiles et des résultats qui devront encore valider le projet sportif, Balbir accorde sa confiance aux propriétaires de l’ASSE. Une confiance fondée autant sur leurs moyens que sur leur prudence et, surtout, sur leur manière de respecter l’identité d’un club dont il connaît mieux que quiconque le poids de l’histoire.