L’ASSE s’est imposée 1-0 sur le fil face au FC Nantes ce samedi. Un succès précieux qui permet aux Stéphanois de compter 25 points au classement. Durant ce match, Ian Cathro a dû composer sans Sohaib Naïr, malade. Cette absence a permis de mettre en lumière le rôle de Kévin Pedro. Notamment quand Ben Old a cédé sa place au cours de la rencontre.

Désormais international congolais, Kévin Pedro n’en finit plus d’impressionner. Encore une fois ce samedi soir, le jeune défenseur central de l’ASSE a fait preuve de beaucoup de maturité. Le joueur de 20 ans a, en toute fin de match, pris ses responsabilités en éliminant plusieurs adversaires. Il a ensuite trouvé Mahmoud Jaber, qui a servi d’une très belle manière Augustine Boakye, l’attaquant inscrivant un but de la tête. Passé de défenseur central à latéral droit, Kévin Pedro a envoyé un signal fort. Il semble aujourd’hui avoir dans la hiérarchie dépassé Joao Ferreira au poste de latéral droit, ce qui n’a pas toujours été le cas.

Kévin Pedro essayé à plusieurs postes

Qui s’en souvient ? Lors de la préparation estivale, Kévin Pedro n’était pas forcément utilisé comme un latéral droit ou gauche. À la recherche de solutions sur le couloir gauche, Ian Cathro a tenté de mettre Kévin Pedro dans ce positionnement, ce qui n’a pas forcément été une grande réussite. Avant le match gagné face au Red Star la semaine passée, le coach de l’ASSE évoquait d’ailleurs cela :

« Pour être honnête, je ne sais pas quelle est la meilleure position pour Kévin, entre ses positions sur le côté ou dans l’axe. Latéral gauche, non. »

Cela s’est alors confirmé depuis le début de la saison. Kévin Pedro a joué l’ensemble des rencontres. D’abord à gauche contre Clermont et Sochaux… Puis, il a fait son retour à droite lorsque Joao Ferreira s’est blessé. Une place qu’il a trouvée et conservée jusqu’à la béquille de Julien Le Cardinal face à Metz. Par conséquent, il est repassé dans un poste de latéral droit qu’il connaît bien. Joao Ferreira a alors retrouvé son positionnement à droite.

Pedro prioritaire sur le côté droit ?

Le Portugais a bien débuté le match sur le côté droit, mais Kévin Pedro était tout de même titulaire dans l’axe aux côtés de Julien Le Cardinal. Lorsque Ben Old a cédé sa place à la 64e minute de jeu, ce que l’on a vu en début de saison ne s’est pas confirmé. C’est Joao Ferreira qui est passé de latéral droit à latéral gauche, Kévin Pedro a lui occupé le flanc droit et Chico Lamba s’est installé au poste de défenseur central.

Un choix qui confirme que Kévin Pedro est aujourd’hui indéboulonnable du côté de l’ASSE. Mais c’est aussi le signe qu’une hiérarchie s’établit. En tout cas, Ian Cathro voit un vrai potentiel en son joueur polyvalent :

« C’est un jeune joueur avec un très haut potentiel. Et si je dois me projeter sur un poste de prédilection, celui qu’il pourra occuper dans dix ans, très honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse. »

Il faudra donc bien analyser les prochaines rencontre pour observer si cette tendance se confirme ou non. Réponse face à Guingamp samedi prochain ?