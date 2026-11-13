Avant de s’installer dans l’équipe stéphanoise, Kévin Pedro a grandi au centre de formation. Il en garde les amitiés, les bons souvenirs et quelques rappels à l’ordre. Dans une vidéo de l’ASSE, le défenseur raconte notamment une sanction qui l’a plutôt marqué.

Kévin Pedro aime encore s’asseoir près des plus jeunes. À table comme dans le groupe professionnel, il reste attaché à ceux qui découvrent un environnement dans lequel il a lui-même dû trouver sa place.

« Vu que je suis passé par là comme eux, j’aime bien les aider », explique-t-il dans le reportage réalisé par le club stéphanois.

Le centre de formation n’est jamais très loin. Les souvenirs reviennent au fil de la journée, notamment lorsqu’il retrouve Nadir El Jamali. Mais parmi les personnes qui l’ont accompagné, Pedro cite spontanément un éducateur : Mohamed Hamou.

« Il était dur, mais c’était pour nous »

Pedro ne cache pas l’exigence de celui qui l’a encadré : « Il était dur, mais c’était bien, c’était pour nous. Franchement, respect. Il m’a bien aidé. »

Pour expliquer ce qu’il lui doit, il raconte une altercation avec un autre joueur à l’époque de sa formation. Son éducateur avait choisi de le sanctionner dès le lendemain.

« J’arrive à l’entraînement, moi, je me dis que je vais m’entraîner. Il me dit : “Non, tu prends ta chaise, tu te mets devant l’entraînement, tu regardes, tu ne t’entraînes pas.” »

L’objectif était clair : lui faire comprendre que ce comportement n’avait pas sa place dans le groupe. « Il me disait que ce n’était pas des choses qui se faisaient. Ce n’est pas comme ça qu’on règle les trucs. »

La séance lui est restée en mémoire : « Ce jour-là, ça m’avait vraiment marqué parce qu’en plus, il faisait froid. J’étais resté tout l’entraînement. »

Une leçon retenue, assure Pedro. Lorsqu’on lui demande s’il s’est battu à nouveau depuis, il répond : « Non, du tout. »

Les anciens ont aidé Kévin Pedro à trouver sa place

La suite de son parcours s’est également construite grâce aux joueurs du groupe professionnel. Pedro cite notamment Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé, Dennis Appiah et Augustine Boakye parmi ceux qui l’ont accompagné.

Leur premier conseil n’était pas de chercher à tout réussir : « Il faut jouer, il faut que tu sois toi. Parce qu’en vrai, quand tu montes, tu as un peu la pression, tu te dis qu’il faut que tu fasses tout bien. »

Les anciens lui avaient surtout appris à accepter les erreurs : « Tout le monde fait des erreurs. C’est juste comment tu vas réagir. » Et à montrer, dès l’action suivante, qu’il avait envie de continuer.

Pedro retrouve particulièrement quelque chose de lui-même chez Boakye : « Augustine, j’aime bien. Il est comme moi, ce n’est pas quelqu’un qui va trop parler. » Son influence passe ailleurs : « Par ce qu’il fait, il dégage un truc. »

« Un joueur fiable », voilà ce qu’il veut devenir

Son ambition personnelle correspond à cette discrétion. Lorsqu’il décrit le joueur qu’il souhaite être, Pedro répond : « Un joueur fiable déjà. Un mec que tu mets, tu ne te poses pas de questions, tu sais qu’il fera le job. »

Il sait également ce qu’il a dû corriger. Plus jeune, on lui demandait d’être davantage dynamique : « Quand j’étais petit, j’étais un peu mou. » Il se souvient notamment de cette habitude de poser les mains sur les hanches, qu’il a dû combattre.

Aujourd’hui, il veut transmettre à son tour, sans devenir quelqu’un d’autre. « Je ne parle pas trop dans le vestiaire. Après, c’est plus avec les jeunes qui arrivent. »

Il conserve aussi une image précise de ses premiers pas sur la pelouse du Chaudron, contre Marseille en Coupe de France : « J’ai dit : c’est bon, c’est là, c’est maintenant, là, on y est. Depuis, on venait regarder les matchs avec le centre et là, maintenant, je suis sur le terrain. »

Le changement de place est immense. Pedro garde pourtant les mêmes repères : « La politesse, le respect. Franchement, c’est bien de respecter les autres, ça commence par là. »