Repositionné dans l’axe droit de la défense face à Rodez (2-0), Kévin Pedro a livré une prestation remarquable. Appelé à remplacer Julien Le Cardinal et Chico Lamba, le jeune Stéphanois a impressionné par sa solidité et sa justesse défensive. Une performance qui rappelle qu’avant de s’imposer au poste de latéral droit, le joueur de l’ASSE avait été formé dans l’axe. Ian Cathro dispose désormais d’une alternative particulièrement intéressante.

Il était attendu dans un rôle inhabituel depuis plusieurs mois. Face à Rodez, Kévin Pedro a pourtant donné l’impression de n’avoir jamais quitté son poste de formation.

Privé de Julien Le Cardinal et Chico Lamba, Ian Cathro devait trouver une solution pour composer sa défense centrale. Son choix s’est porté sur le jeune international congolais, habituellement utilisé sur le côté droit.

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Un pari largement réussi. Pedro n’a pas simplement dépanné : il a été l’un des hommes forts de la victoire stéphanoise.

ASSE : les statistiques impressionnantes de Kévin Pedro

Les données individuelles du défenseur face à Rodez confirment l’impression laissée sur le terrain.

En 90 minutes, Kévin Pedro a multiplié les interventions défensives et affiché une efficacité remarquable dans les duels.

Statistique Face à Rodez Minutes disputées 90 Note 7,5/10 Tacles réussis 4/4 Interceptions 3 Dégagements 5 Récupérations 6 Aides défensives 12 Duels au sol remportés 5 Duels aériens remportés 1

Source : SofascoreQuatre tacles tentés, quatre réussis. Une statistique particulièrement révélatrice de sa capacité à intervenir au bon moment.

Ses trois interceptions et ses cinq dégagements témoignent également de son activité dans une rencontre où Rodez a tenté de revenir au score, notamment en seconde période.

Sa carte d’activité montre par ailleurs une forte concentration des interventions dans le secteur défensif droit, avec plusieurs actions à proximité de sa surface.

Kévin Pedro retrouve un poste qu’il connaît parfaitement

Ce repositionnement n’a pourtant rien d’une découverte pour le jeune Stéphanois.

Avant de devenir une solution régulière au poste de latéral droit, Pedro avait été formé comme défenseur central. C’est d’ailleurs dans ce registre qu’il avait commencé à se faire une place chez les professionnels sous Eirik Horneland.

La saison dernière, il avait notamment intégré le onze de départ lors du déplacement à Troyes, remporté 3-2 par l’ASSE au stade de l’Aube.

Depuis, son évolution l’a progressivement conduit vers le couloir droit. Un poste où sa vitesse, son agressivité défensive et sa capacité à défendre les espaces lui permettent de s’affirmer.

Mais sa prestation contre Rodez vient rappeler une évidence : Pedro conserve de véritables qualités de défenseur axial.

Un profil atypique pour la défense centrale de l’ASSE

Le cas de Kévin Pedro pose aussi une question plus large sur l’évolution du poste de défenseur central.

Avec ses 1,83 m, le Stéphanois ne présente pas le gabarit particulièrement imposant recherché par certaines équipes dans le football moderne.

Cela ne l’empêche pourtant pas de compenser par sa mobilité, son anticipation et sa capacité à défendre vers l’avant.

Son repositionnement au poste de latéral droit répond également à une logique d’effectif. Les défenseurs centraux de formation sont nombreux dans le football français, tandis que les latéraux de haut niveau constituent des profils particulièrement recherchés.

La polyvalence de Pedro représente donc un atout. Capable d’évoluer dans le couloir comme dans l’axe, il offre à son entraîneur plusieurs possibilités tactiques.

Le Cardinal et Lamba sont prévenus

Faut-il pour autant imaginer Kévin Pedro s’installer durablement dans l’axe ?

Rien n’est moins sûr. Julien Le Cardinal et Chico Lamba restent des éléments importants de la défense stéphanoise et leur retour devrait redistribuer les cartes.

Pedro a également pris une nouvelle dimension au poste de latéral droit, où sa progression constitue l’une des satisfactions de l’effectif.

Mais sa prestation face à Rodez change une chose : Ian Cathro sait désormais qu’il dispose d’une solution crédible et immédiatement opérationnelle dans l’axe droit.

Dans une saison longue, où blessures, suspensions et méformes peuvent rapidement modifier les équilibres, cette polyvalence pourrait s’avérer précieuse.

Kévin Pedro a envoyé un message clair. Il ne se contente plus d’être un jeune joueur prometteur capable de dépanner. Il devient une véritable option pour plusieurs postes.

Et face à Rodez, il a démontré qu’il pouvait faire bien plus que remplacer les absents.

ASSE : La performance de Kévin Pedro en images