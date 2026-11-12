Kévin Pedro affiche souvent le même calme sur le terrain. Dans un reportage de l’ASSE consacré à son quotidien, le défenseur revient pourtant sur des moments où il a douté. Et sur un épisode difficile dont il n’avait parlé à personne.

Le sourire vient facilement. Les réponses sont courtes, les plaisanteries aussi. Devant la caméra de l’ASSE, Kévin Pedro ne cherche pas à se donner un personnage : « Je suis quelqu’un de simple, je suis comme vous. Je ne me prends pas la tête. »

Dans le reportage « Un jour avec Kévin Pedro », le défenseur raconte ses habitudes, retrouve ses amis et ouvre les portes de son appartement. La conversation devient plus personnelle lorsqu’il est question des critiques reçues depuis ses débuts.

« Les messages, ils restent »

Pedro se souvient d’un match de préparation contre Grenoble, au Chambon, après la montée des Verts en Ligue 1. L’ASSE avait lourdement perdu. Le jeune défenseur avait ensuite découvert les insultes envoyées directement sur les réseaux sociaux.

« Je ne connaissais pas trop le foot, les réseaux », explique-t-il. Il ne connaissait surtout pas encore cette violence qui peut accompagner une défaite. « Sur le moment, c’était dur. Parce qu’en vrai, les messages, ils restent. »

Il garde également en mémoire le comportement de certains utilisateurs, capables de changer radicalement de discours selon les performances : « Tu vois que ces gens-là, ils t’ont insulté au début et puis ils te renvoient un message… »

Pedro a depuis appris à prendre du recul : « Faut pas suivre. Tu vois que le foot, ça change. Aujourd’hui, t’es là, demain… C’est comme ça. »

Mais il n’avait pas partagé ce qu’il avait ressenti. À la question de savoir si quelqu’un était au courant, il répond simplement : « Non, personne ne le savait. »

« Je ne voyais pas le bout »

Les critiques ne sont pas les seuls obstacles évoqués par le défenseur. Lorsqu’on lui demande s’il a déjà craint de ne pas réussir, un souvenir revient immédiatement : « Quand je m’étais blessé au genou, parce qu’en plus, je ne voyais pas le bout. »

Il mesure aujourd’hui la distance parcourue, sans s’attarder sur ce qu’il a déjà accompli : « C’est bien. Mais après, il faut continuer. »

Cette volonté de repartir se retrouve dans sa manière d’aborder les mauvaises performances. Pedro sait rapidement lorsqu’il n’a pas été au niveau : « Je sais, c’est direct. » Il ne cherche pas pour autant à revoir tout le match.

« À part quelques actions qui pourraient m’aider à faire mieux. Sinon, non, je ne regarde pas. C’est oublié. Il faut le mettre derrière et après, on se relance sur une nouvelle semaine. »

Même après une bonne rencontre, le raisonnement reste identique. Le prochain rendez-vous arrive et il faut recommencer.

Le père de Kévin Pedro lui a appris à relativiser

Cette façon d’avancer doit aussi beaucoup à son entourage. Pedro décrit un père qui suit ses matchs sans lui ajouter de pression : « Même au foot, il ne m’a jamais pris la tête. »

Les échanges restent simples : « S’il me dit que c’est bien, c’est bien. Si ce n’est pas bien, ce n’est pas grave, au prochain match, tu vas te rattraper. »

Le défenseur conserve ainsi le plaisir comme premier moteur. « En vrai, c’est que du foot. C’est un jeu avant tout. » Le conseil qu’il donnerait au petit garçon qu’il était tient dans cette même idée : « Ne te casse pas la tête, joue. Fais comme tu veux, joue comme tu veux. Ça va fonctionner. »

Et lorsqu’il évoque sa réussite, Pedro revient encore à ses proches : « Si je les rends heureux, si je les rends fiers, pour moi, j’aurai réussi. »