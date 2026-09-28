Après sept journées de Ligue 2, Peuple Vert poursuit sa revue d’effectif. Place à Kévin Pedro. Titulaire indiscutable dans la défense stéphanoise, le jeune latéral de 20 ans confirme tout le potentiel entrevu la saison dernière.

Avec 7 titularisations et une moyenne de 597 minutes disputées, Kévin Pedro s’impose comme un véritable pilier dans l’esprit de Ian Cathro. Récompensé par sa toute première convocation avec la sélection de République Démocratique du Congo en ce mois de septembre, le joueur formé au club poursuit sa belle progression sous le maillot vert.

Kévin Pedro repositionné à droite avec succès

Initialement lancé en équipe première comme défenseur central par Eirik Horneland, puis replacé progressivement sur le côté droit la saison passée, Kévin Pedro a débuté l’exercice actuel dans un rôle de dépannage.

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Lors de la préparation estivale, ainsi qu’à l’occasion de la première journée face à Sochaux et du début de rencontre contre Clermont, Ian Cathro l’a d’abord utilisé comme latéral gauche. Mais la blessure rapide de João Ferreira face aux Auvergnats éloignant le Portugais des terrains pendant plusieurs semaines a contraint le staff stéphanois à réorganiser sa ligne arrière. Replacé dans son couloir préférentiel à droite, le jeune international Congolais s’est immédiatement installé dans le onze sans plus jamais en sortir.

Un monstre dans les duels defensifs

L’analyse de sa fiche Data’Scout met en évidence un profil de latéral ultra-défensif et physique, classé 12ᵉ de Ligue 2 parmi les « Latéraux Défensifs » (indice 52) et les « Latéraux Athlétiques » (indice 50).

Les statistiques défensives de Kévin Pedro impressionnent à tous les niveaux :

Intraitable dans le un-contre-un. Pedro se situe au 100ᵉ centile pour les duels défensifs disputés et au 84ᵉ centile pour le pourcentage de duels défensifs gagnés. Il remporte ainsi la très grande majorité de ses interventions directes et aériennes. Au niveau de l’impact physique et des tacles. Il se classe au 64ᵉ centile pour les tacles glissés et au 77ᵉ centile pour le nombre de sprints engagés.

Sa capacité à verrouiller son couloir permet d’équilibrer le bloc stéphanois et de libérer des espaces pour les éléments offensifs excentrés. Ces dernières semaines, Kévin Pedro se montre d’ailleurs de plus en plus à l’aise offisivement. Buteur face à Metz, il a été précieux dans l’animation offensive de l’ASSE.

Une marge de progression nette dans le jeu long et les centres

Si son apport défensif et ses courses progressives balle au pied (91ᵉ centile) sont précieux, la Data’Scout souligne plusieurs axes d’amélioration dans la phase de construction :

Un jeu de centre à parfaire: Avec un 18ᵉ centile pour les centres réussis et un 13ᵉ centile pour les passes vers la surface, le latéral stéphanois semble privilégier la sécurité et le jeu court. Il est cependant important de nuancer ce points, car Kévin Pedro tente de plus en plus. Il amène rarement le jeu par de longues ouvertures et tente peu de passes directement dans le dernier tiers adverse (40ᵉ centile). Plutôt logique pour un latéral de 20 ans, avant tout défenseur.

La note de Kévin Pedro : 8/10

Notre note : 8/10.

Auteur d’un début de saison très convaincant et déjà crédité d’un but en championnat, Kévin Pedro fait preuve d’une maturité impressionnante pour son âge. Capable de s’adapter aux exigences tactiques de Ian Cathro et de pallier les blessures dans l’effectif, il s’est affirmé comme l’un des hommes de base de la ligne arrière de l’ASSE. Une montée en puissance logique qui lui ouvre désormais les portes du football international.