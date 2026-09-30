Durant cette trêve internationale, Peuple Vert poursuit sa revue d’effectif du début de saison. Zoom sur Joshua Duffus, l’attaquant de 21 ans qui s’impose comme un joker de luxe. Analyse de son impact dans l’effectif de Ian Cathro.

Utilisé lors des sept premières journées de Ligue 2, l’attaquant jamaïcain doit pour l’instant se contenter d’un rôle de remplaçant d’impact. Avec 172 minutes jouées (soit environ 24 minutes par match) et 1 but inscrit, le numéro stéphanois apporte une véritable fraîcheur à chaque entrée en jeu. Il a inscrit un megnifique but lors de la victoire 3-1 face à Montpellier. Depuis le match d’ouverture face à Sochaux (45 minutes disputées), Joshua Duffus n’a jamais joué plus de 28 minutes (vs Grenoble), depuis cette première rencontre.

Le profil du parfait joker offensif pour Joshua Duffus

L’analyse de sa fiche Data’Scout met en avant un joueur taillé pour dynamiter les fins de rencontre. Duffus se classe 6ᵉ de Ligue 2 dans le profil « Renard des Surfaces » (indice 57) et 8ᵉ dans le profil « Ailier Buteur » (indice 56).

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Ses métriques de finition ramenées au temps passé sur le terrain (très important à prendre en compte) sont tout simplement impressionnantes :

D’après les chiffres, c’est un tueur face au but. Il atteint le 100ᵉ centile pour les buts hors penalty et le sur-rendement (Buts – xG), ainsi que le 98ᵉ centile pour le nombre de buts inscrits. Duffus se situe au 97ᵉ centile pour le volume de tirs tentés et au 77ᵉ centile pour le pourcentage de tirs cadrés.

Il brille par sa capacité à provoquer les défenseurs fatigués en fin de match (89ᵉ centile pour les dribbles tentés, 74ᵉ centile pour les dribbles réussis et 97ᵉ centile pour les fautes subies). Sa vitesse max, 87ᵉ centile est un atout précieux en fin de rencontre.

Un jeu aérien à parfaire et une gestion des efforts ciblée

Si son apport dans le dernier tiers est indiscutable, la Data’Scout souligne quelques limites logiques au vu de son profil et de son rôle d’impact player. Joshua Duffus éprouve des difficultés dans le domaine athlétique aérien (11ᵉ centile pour les duels disputés et seulement 34 % de duels aériens gagnés).

Compte tenu de son utilisation en fin de match, ses données sur la distance totale parcourue et les courses à haute intensité restent mesurées. Il privilégie les accélérations explosives dans les zones de vérité (87ᵉ centile en vitesse max). C’est un joueur qui n’est clairement pas avare d’efforts.

La note de Joshua Duffus : 6,5/10

Notre note : 6,5/10.

Joshua Duffus remplit parfaitement la mission confiée par Ian Cathro. Capable de faire mal aux défenses adverses dès son entrée sur le terrain grâce à sa vitesse, son sens du placement et sa frappe de balle, il constitue une alternative précieuse au quatuor offensif de l’ASSE. S’il maintient ce niveau d’exigence et cette efficacité, l’attaquant de 21 ans va certainement avoir l’opportunité de prétendre à plus de temps de jeu. Tout dépendra aussi de l’état de forme des joueurs qui vont revenir de sélection.