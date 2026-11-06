À l’approche du match face à Laval, Joshua Duffus s’est présenté en conférence de presse. L’attaquant de l’ASSE est revenu sur son évolution depuis son arrivée dans le Forez, sa relation avec Ian Cathro et sa volonté de progresser. Le jeune Stéphanois a également évoqué sa polyvalence et son rôle dans le collectif.

Arrivé dans le Forez il y a plus d’un an, Joshua Duffus poursuit son apprentissage sous le maillot vert. L’attaquant anglais prend le temps de découvrir les exigences du football français et continue de travailler pour gagner en régularité. Face aux médias, il a notamment insisté sur l’importance du travail quotidien. Une démarche qui accompagne sa progression depuis ses débuts à Saint-Étienne.

Joshua Duffus progresse avec Ian Cathro

Le passage de plusieurs entraîneurs depuis son arrivée à l’ASSE a permis à Joshua Duffus de découvrir différentes méthodes de travail. Le joueur affirme avoir tiré des enseignements de chacune de ces expériences. Désormais sous les ordres de Ian Cathro, il découvre un technicien particulièrement exigeant.

« J’ai connu trois entraîneurs et j’ai appris de chacun d’eux », explique-t-il. Concernant son entraîneur actuel, le jeune attaquant souligne notamment l’importance du travail demandé au quotidien. Ian Cathro cherche à lui faire perfectionner plusieurs aspects de son jeu.

Un accompagnement qui semble correspondre à ses attentes. Duffus explique que ces exigences doivent lui permettre de progresser aussi bien dans l’immédiat que sur le long terme. Une approche qui témoigne de sa volonté de construire sa carrière étape par étape.

Le Stéphanois ne cherche d’ailleurs pas à désigner un secteur précis dans lequel il devrait absolument progresser. À ses yeux, l’apprentissage concerne l’ensemble de son jeu. Une ambition qu’il entend concrétiser dès les séances d’entraînement.

L’attaquant veut avoir un maximum d’impact

Pour Joshua Duffus, la priorité reste avant tout le collectif. Le joueur ne cache pas qu’il aimerait évidemment obtenir davantage de temps de jeu, mais il assure accepter les décisions de son entraîneur. Il sait que chaque rencontre nécessite des choix et entend répondre présent lorsque l’occasion se présente.

« Pour moi, l’équipe vient vraiment avant tout. Le coach fait ses choix et moi, je gère la situation. Quand il fait appel à moi, j’essaie d’avoir le plus d’impact possible », explique-t-il.

Un discours qui traduit son état d’esprit. L’attaquant sait que les titulaires ne peuvent pas forcément disputer l’intégralité d’une rencontre. Il doit donc rester prêt à entrer en jeu à tout moment. Son objectif est clair : apporter quelque chose à l’équipe, quelle que soit la durée de sa présence sur le terrain.

Cette approche sera notamment importante face à Laval. Dans une rencontre où chaque changement peut compter, Duffus entend se tenir disponible pour répondre aux attentes de Ian Cathro. Il ne veut pas simplement participer, mais profiter de chaque opportunité pour peser sur le résultat.

Joshua Duffus ne veut négliger aucun aspect de son jeu

À seulement un peu plus d’un an de son arrivée dans le Forez, le Stéphanois considère encore avoir une importante marge de progression. Il se définit lui-même comme un jeune joueur qui doit continuer à apprendre. Une lucidité qu’il associe à une grande exigence personnelle.

À l’entraînement, plusieurs axes de travail retiennent son attention. La précision devant le but, la qualité des passes, les dribbles et le travail défensif font partie des domaines qu’il cherche à améliorer.

« J’essaie de m’améliorer sur ma précision devant le but, sur mes passes, sur ma manière de dribbler et aussi sur le travail défensif », détaille-t-il.

L’attaquant estime également que l’expérience joue un rôle essentiel dans le développement d’un footballeur. Chaque entraînement et chaque minute disputée lui permettent d’apprendre davantage. Il souhaite toutefois accélérer cette progression pour devenir rapidement plus complet.

Dans l’axe ou sur un côté, Duffus est disponible

Autre enseignement de cette conférence de presse : Joshua Duffus ne possède pas de préférence particulière concernant son positionnement offensif. Qu’il évolue dans l’axe ou sur un côté, le Stéphanois se dit prêt à répondre aux besoins de son équipe.

Cette polyvalence représente une possibilité supplémentaire pour Ian Cathro au moment de composer son animation offensive. Duffus ne souhaite pas faire de son positionnement une priorité personnelle. Il préfère se concentrer sur ce qu’il peut apporter collectivement.

Son message est finalement limpide : le poste importe peu, seul le résultat compte. Face à Laval, l’attaquant entend donc rester à disposition de son entraîneur. Et si une occasion se présente, il compte bien la saisir pour aider les Verts à décrocher un résultat positif.