João Ferreira est-il en train de faire oublier sa première saison à l’ASSE ? Longtemps critiqué pour ses prestations et son comportement, le Portugais retrouve des couleurs. Samedi, sur la pelouse de Reims (0-1), le latéral droit a livré une prestation encourageante. Sans forcément briller dans les statistiques, il a montré un visage bien différent.

ASSE : João Ferreira revient de loin

Il y a encore quelques mois, difficile d’imaginer João Ferreira retrouver une place importante dans le onze stéphanois. Recruté pour trois millions d’euros à l’été 2025, le Portugais avait traversé une première saison délicate. Des erreurs défensives, une confiance en berne et plusieurs épisodes disciplinaires avaient terni son image.

Son exercice s’était même terminé sur un bilan difficile à défendre. En 15 apparitions de Ligue 2, Ferreira avait disputé 966 minutes, inscrit un but et délivré une passe décisive. Surtout, il n’avait jamais réussi à s’imposer.

Nous avions d’ailleurs dressé un bilan sévère de sa première saison à Saint-Étienne. Ses qualités offensives existaient, mais ses difficultés défensive, sa nonchalence et son manque de régularité posaient problème.

Quelques mois plus tard, la tendance semble s’inverser.

À Reims, une prestation qui dépasse les statistiques

Face au Stade de Reims, João Ferreira a probablement livré l’une de ses prestations les plus convaincantes sous le maillot vert. Pas nécessairement la plus impressionnante sur le plan statistique, mais une rencontre qui témoigne de sa montée en puissance.

Selon Sofascore, le Portugais a touché 53 ballons et réussi 28 de ses 35 passes (80 %). Il a également délivré une passe clé, réussi son unique centre et touché cinq ballons dans la surface adverse.

Au-delà des chiffres, c’est sa capacité à accompagner les offensives qui a retenu l’attention. Disponible sur son côté droit, Ferreira a multiplié les initiatives. Il a notamment trouvé Irvin Cardona dans la surface sur une occasion intéressante en première période.

Son activité défensive mérite davantage de nuances. Malgré trois interceptions et six actions défensives recensées, il n’a remporté que deux de ses onze duels au sol. Quatre fautes et un nouvel avertissement rappellent également ses difficultés dans ce domaine.

Ferreira doit maintenant confirmer avec l’ASSE

Après 13 journées, Ferreira compte dix apparitions en championnat cette saison, dont sept titularisations, pour 570 minutes disputées. Un temps de jeu encore limité, mais sa dynamique récente est encourageante.

Sa progression ne repose pas uniquement sur cette rencontre. Déjà buteur face à Rumilly en Coupe de France, le Portugais semble retrouver de la confiance et de la continuité.

Le défi sera désormais de conserver cette influence offensive tout en gagnant en rigueur défensive. À Reims, Ferreira a montré qu’il pouvait apporter de vraies solutions à l’ASSE. Une évolution intéressante pour un joueur dont l’avenir stéphanois paraissait bien incertain il y a quelques mois.

📽️ Joao Ferreira vs. Reims https://t.co/RKjz9CR2PZ — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) November 24, 2026