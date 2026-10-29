Le poste de latéral gauche continue d’interroger à l’ASSE. Alors que Ben Old ne convainc pas encore pleinement et que Maxime Bernauer semble davantage s’épanouir au milieu de terrain, une autre option apparaît pour Ian Cathro : João Ferreira. Le défenseur portugais, qui a terminé la rencontre face au FC Nantes sur le côté gauche, s’est exprimé sur cette possibilité.

Avec huit victoires en dix journées, l’ASSE avance à un rythme particulièrement soutenu en Ligue 2. Pourtant, certains postes restent ouverts à la concurrence. C’est notamment le cas du couloir gauche de la défense, où Ian Cathro cherche encore la meilleure formule.

Ben Old, régulièrement utilisé à ce poste, alterne les prestations convaincantes et les séquences plus délicates. De son côté, Maxime Bernauer a montré des qualités intéressantes au milieu de terrain, un secteur dans lequel il préfère évoluer.

Dans ce contexte, la polyvalence de João Ferreira pourrait offrir une nouvelle solution au staff stéphanois.

ASSE : João Ferreira ne ferme pas la porte au côté gauche

Habituellement utilisé sur le flanc droit, le Portugais a terminé la victoire face au FC Nantes (1-0) dans le couloir opposé. Une adaptation qui ne lui est pas totalement étrangère.

Interrogé sur sa capacité à occuper ce poste, Ferreira a expliqué avoir déjà évolué à gauche au début de sa carrière professionnelle.

« Pour être honnête, j’ai commencé à jouer à gauche quand j’ai débuté au football professionnel. Je pense qu’en tant que défenseur, nous devons être prêts à jouer sur les deux côtés. »

Le défenseur stéphanois reconnaît néanmoins que les sensations peuvent être différentes selon le côté occupé.

« Bien sûr, parfois ce n’est pas pareil. Certains joueurs préfèrent jouer avec le pied gauche ou juste avec le droit. »

Une adaptation qui demande notamment de modifier ses repères dans les déplacements, les transmissions et les situations défensives.

« Je ne pense pas que c’est mon meilleur poste »

João Ferreira ne prétend pas être un spécialiste du couloir gauche. Il considère même que ce n’est pas son poste de prédilection. Mais il se dit prêt à y progresser si Ian Cathro décide de lui faire confiance.

« Je ne pense pas que c’est mon meilleur poste, mais je me sens bien en jouant à gauche et je peux m’améliorer à ce poste aussi. C’est un plus pour moi. »

Une disponibilité qui pourrait peser dans les réflexions de l’entraîneur écossais, particulièrement attaché à la polyvalence de ses joueurs.

« Si je peux jouer à droite ou à gauche, c’est toujours bien d’avoir un joueur qui peut faire les deux. »

Une nouvelle option pour Ian Cathro ?

La prestation de João Ferreira en fin de rencontre face à Nantes ouvre donc une possibilité intéressante. En le positionnant à gauche, Ian Cathro pourrait conserver un profil de défenseur de métier dans ce couloir tout en redistribuant les rôles sur le côté droit.

Cette option pourrait également permettre de maintenir Maxime Bernauer dans l’entrejeu, où ses performances apportent satisfaction, sans nécessairement remettre en cause la place de Ben Old dans la rotation.

Reste à savoir si le staff stéphanois souhaite prolonger cette expérimentation sur une rencontre complète. Ferreira, lui, a clairement affiché sa disponibilité. Sans considérer le poste de latéral gauche comme son meilleur rôle, il est prêt à s’y installer ponctuellement et à progresser.

Une alternative supplémentaire pour une ASSE qui cherche à optimiser son onze de départ malgré une dynamique sportive déjà très positive.