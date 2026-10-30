À l’ASSE, la concurrence est relevée dans le couloir droit de la défense. João Ferreira doit composer avec l’émergence de Kévin Pedro, l’une des révélations du début de saison stéphanois. Présent devant la presse, le défenseur portugais a évoqué cette rivalité sportive, mais également sa relation avec Ian Cathro, dont il apprécie les méthodes de travail.

Le retour de João Ferreira dans les plans d’Ian Cathro pose une question intéressante à l’ASSE : comment gérer la concurrence avec Kévin Pedro ? Le jeune défenseur stéphanois a profité des premières semaines de compétition pour s’imposer comme une solution crédible au poste de latéral droit.

Une situation qui ne semble pas perturber Ferreira. Au contraire, le Portugais considère cette concurrence comme un moteur pour progresser et contribuer aux performances collectives.

ASSE : João Ferreira reconnaît les qualités de Kévin Pedro

Interrogé sur la concurrence avec Kévin Pedro, João Ferreira n’a pas cherché à minimiser les performances de son jeune partenaire.

« C’est une chose normale. C’est un très bon joueur. Tout le monde le sait. On le reconnaît tous. C’est un bon joueur. Il a ses capacités. J’en ai aussi. Donc c’est à nous de faire de notre mieux. Et après, c’est à l’entraîneur de choisir. »

Le défenseur portugais insiste surtout sur la qualité de leur relation au quotidien. Pas question de transformer cette concurrence en opposition personnelle.

« Au quotidien, ça se passe très bien. On ne joue pas l’un contre l’autre, mais on joue ensemble pour la même équipe. Et puis, cette concurrence nous tire tous les deux vers le haut. »

Un discours qui illustre l’état d’esprit affiché au sein du groupe stéphanois. Alors que les Verts occupent la première place de Ligue 2, Ian Cathro dispose de plusieurs options dans le secteur défensif.

La polyvalence de Ferreira, capable également d’évoluer à gauche comme il l’a fait en fin de rencontre face au FC Nantes, pourrait d’ailleurs faciliter la gestion de cette concurrence.

Une relation particulière avec Ian Cathro

João Ferreira s’est également exprimé sur sa relation avec Ian Cathro. Le défenseur bénéficie d’un avantage dans ses échanges avec l’entraîneur écossais : les deux hommes peuvent communiquer en portugais.

« Le fait qu’il parle ma propre langue, c’est différent, parce que nous pouvons partager un peu plus sur les détails du jeu. Mais je ne connaissais pas le coach avant. Je connais le coach depuis le moment où il est venu ici. »

Cette proximité linguistique lui permet aussi de jouer un rôle de relais dans le vestiaire.

« Moi aussi, je suis capable d’aider le coach à faire passer ses messages aux joueurs, comme des joueurs vers le coach. »

Un rôle supplémentaire pour Ferreira, qui peut contribuer à faciliter la communication entre le staff et certains membres de l’effectif.

« Un coach qui apporte beaucoup de bonnes idées »

Enfin, le Portugais a salué le travail tactique réalisé par Ian Cathro depuis son arrivée sur le banc stéphanois.

« C’est un coach qui apporte beaucoup de bonnes idées en termes de tactiques. C’est très bien d’avoir un coach comme lui. »

Ferreira apprécie notamment la volonté de l’entraîneur d’adapter ses consignes aux caractéristiques des joueurs.

« Chaque fois qu’il essaie de donner la meilleure solution pour que les joueurs se sentent à l’aise en jouant dans la position. C’est toujours bien d’avoir quelqu’un qui peut nous aider de cette façon. »

Entre concurrence saine avec Kévin Pedro et adhésion aux méthodes d’Ian Cathro, João Ferreira affiche donc un état d’esprit collectif. Reste désormais à savoir quelle place le technicien écossais lui accordera dans les prochaines rencontres, alors que les solutions se multiplient dans les couloirs de la défense stéphanoise.