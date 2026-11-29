Auteur d’un but et de deux passes décisives face à Villefranche (5-0), Tamar Svetlin a vécu une soirée particulière avec l’ASSE. De retour à la compétition après une longue période d’absence, le milieu slovène a retrouvé le plaisir du terrain. Après la rencontre, il est revenu sur sa célébration, sa blessure et ses sensations. Il a également évoqué la qualification des Verts pour le prochain tour de la Coupe. Des propos retranscrits par MadeInFoot.

La soirée de Tamar Svetlin avait tout pour être réussie. Impliqué sur trois des cinq buts stéphanois, le Slovène a marqué les esprits. Mais c’est aussi sa célébration qui a attiré l’attention. Une référence à Cristiano Ronaldo, réalisée avec une bonne dose d’humour.

Tamar Svetlin explique sa célébration à la Cristiano Ronaldo

Le numéro 7 porté par le milieu stéphanois a visiblement été à l’origine de cette petite mise en scène. Le joueur a expliqué les raisons de son geste après la rencontre.

« C’était une petite blague, car je ne comprenais pas pourquoi j’avais le numéro 7 pour ce match. Je ne connaissais pas les règles en France. Quand je suis arrivé, tout le monde me disait que je ne pouvais pas avoir le numéro 7. Ensuite, on m’a dit que je devais célébrer comme Cristiano Ronaldo. Alors, pour plaisanter, j’ai fait ça. »

Une anecdote qui illustre la bonne humeur du vestiaire de l’ASSE. Mais au-delà de cette célébration, Tamar Svetlin avait surtout une autre raison de savourer cette soirée : son retour à la compétition.

ASSE : Tamar Svetlin heureux de retrouver les terrains

Éloigné des terrains pendant une longue période, le milieu de terrain a retrouvé du temps de jeu face à Villefranche. Un retour particulièrement apprécié par le principal intéressé, qui a tenu à saluer le travail du staff médical et de l’ensemble des personnes qui l’ont accompagné.

« C’est vraiment agréable de retrouver le rythme, les coéquipiers et de reprendre la compétition. Ce match m’a fait beaucoup de bien, notamment pour retrouver du temps de jeu. Cela faisait vraiment longtemps que j’étais éloigné des terrains, plus longtemps que je ne le pensais. Ce n’était pas facile, mais j’ai beaucoup travaillé. Je tiens également à remercier tout le staff. Je pense que le club dispose d’un groupe de personnes formidables et je leur en suis très reconnaissant. Nous avons fait du très bon travail pendant ma rééducation et je suis vraiment heureux après ce match. Je ressens beaucoup de satisfaction, aussi bien pour moi que pour la victoire. »

Sur le plan individuel, le bilan est particulièrement positif. Un but, deux passes décisives et une qualification au bout de la soirée. Pourtant, le Slovène préfère retenir la performance collective.

« Oui, sur le plan individuel, c’est forcément formidable, mais le plus important, c’est que nous ayons réussi à nous qualifier pour le prochain tour de la Coupe. »

Le milieu slovène revient sur sa blessure

Le retour du milieu de l’ASSE était d’autant plus attendu que ses problèmes physiques l’avaient contraint à s’éloigner des terrains. Le joueur est revenu sur l’apparition de ses douleurs, qui ont progressivement pris de l’ampleur après la rencontre face à Montpellier.

« La douleur a commencé un peu après le match de Montpellier. Au début, cela m’inquiétait un peu, mais je pouvais encore jouer. Cependant, après la trêve internationale, la douleur était différente. Je ne pouvais tout simplement plus continuer comme ça, car je sentais que je n’étais pas vraiment moi-même sur le terrain. Je savais donc que j’avais besoin de faire une petite pause pour revenir en forme et retrouver la meilleure santé possible afin de pouvoir aider l’équipe. »

Une décision nécessaire pour retrouver ses sensations et revenir dans les meilleures conditions. Face à Villefranche, le Slovène a également pu savourer un moment particulier : inscrire son premier but devant les supporters stéphanois.

« C’était également mon premier but devant les supporters. Heureusement, je ne l’ai pas marqué devant des tribunes vides ! C’était donc une sensation vraiment exceptionnelle, avec beaucoup d’émotions positives. Je ressens également une bonne connexion avec mes coéquipiers. Nous avons une belle complicité et je suis heureux après ce match. »

L’ASSE veut poursuivre sur cette dynamique

Après cette large victoire (5-0), les Verts ont validé leur qualification pour le prochain tour de la Coupe. De quoi aborder la suite avec confiance. Pour autant, Tamar Svetlin refuse de se projeter trop loin. Le milieu stéphanois insiste sur l’importance de prendre les rencontres les unes après les autres.

« Nous avançons match après match. Le prochain match est toujours le plus important. Je pense que nous devons simplement continuer sur notre lancée. Nous travaillons très dur à l’entraînement pour progresser et nous améliorer. Nous devons rester concentrés sur nous-mêmes. Si nous restons fidèles à notre jeu et à ce que nous sommes, j’espère que cette dynamique va continuer. »

Un discours qui traduit les ambitions du groupe stéphanois. Pour Tamar Svetlin, cette soirée face à Villefranche représente aussi un nouveau départ. Après une période compliquée loin des terrains, le Slovène retrouve progressivement le rythme et peut désormais regarder vers la suite avec davantage de sérénité.