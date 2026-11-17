Il y a une ASSE avec Jakob Breum. Et une autre sans lui. Dimanche, face au GFA Rumilly-Vallières (2-1), l’entrée du Danois a une nouvelle fois changé le visage des Verts. Alors que Saint-Étienne peinait à imposer son jeu face à une formation de National 1, son numéro 10 a apporté le mouvement et la créativité qui manquaient jusque-là. Une prestation qui relance une question : l’ASSE est-elle devenue dépendante de Jakob Breum ?

ASSE : Jakob Breum change encore la donne

La qualification est acquise, mais la prestation stéphanoise face à Rumilly-Vallières laisse des interrogations. Malgré la différence de division, les hommes de Ian Cathro ont longtemps éprouvé des difficultés à faire la différence.

L’entrée de Jakob Breum a contribué à modifier la physionomie de la rencontre. Plus de mobilité, davantage de solutions entre les lignes et une capacité retrouvée à accélérer le jeu offensif.

Le Danois possède cette faculté de fluidifier les attaques stéphanoises. Sa qualité technique, ses déplacements et sa vision du jeu offrent des possibilités supplémentaires à ses partenaires.

Une influence déjà observée à plusieurs reprises cette saison.

Des statistiques qui illustrent son importance

Les dernières prestations du numéro 10 témoignent de son influence sur le jeu offensif des Verts.

Face à Laval, le 7 novembre, Jakob Breum avait signé un but et une passe décisive lors de la victoire des Verts (2-0).

Il avait également délivré deux passes décisives contre Rodez (2-0), le 10 octobre, et une face au Red Star (1-0), le 17 octobre.

Plus tôt dans la saison, le Danois avait inscrit un but contre Clermont (3-1) et Sochaux (3-0). Autant de contributions qui soulignent son poids dans les résultats de l’ASSE.

Mais son importance ne se résume pas aux statistiques bruts. Breum apporte surtout une capacité à créer des différences dans des rencontres fermées, lorsque les Stéphanois manquent d’inspiration.

Une Breum-dépendance préoccupante pour les Verts ?

Le constat peut aussi poser question. Disposer d’un joueur capable de faire basculer une rencontre constitue d’abord une force. Toutes les équipes ambitieuses possèdent des individualités capables de débloquer des situations compliquées.

Le problème apparaît lorsque les solutions deviennent insuffisantes en son absence.

Face à Rumilly, l’ASSE a donné l’impression de manquer de créativité avant l’entrée du Danois. Il faut dire que les Verts étaient également privés d’Augustine Boakye. Mais c’est un signal à prendre en considération à l’approche d’une série relevée en Ligue 2.

Avec Reims, Nancy et Pau au programme avant la trêve hivernale, Ian Cathro devra pouvoir compter sur plusieurs joueurs capables de faire la différence.

Jakob Breum est aujourd’hui l’un des principaux moteurs offensifs de l’ASSE. Reste à savoir si les Verts sauront conserver leur efficacité lorsqu’il ne sera pas sur le terrain. Car si son influence représente un atout considérable, une dépendance pourrait devenir une faiblesse dans la course à la montée.