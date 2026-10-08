Les internationaux ont retrouvé l’entraînement mercredi à l’Étrat. À trois jours de la réception de Rodez, Ian Cathro peut préparer la reprise avec davantage de joueurs. Le staff doit désormais gérer les derniers retours avant de composer son équipe.

La trêve internationale se termine aussi sur les terrains du centre sportif Robert-Herbin. Mercredi soir, Sohaib Naïr, Kévin Pedro, Áron Csongvai, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Mamour Ndiaye et Ben Old ont retrouvé leurs coéquipiers. Augustine Boakye et Nadir El Jamali avaient repris dès le début de semaine.

Ces retours permettent à Ian Cathro de travailler avec une bonne partie des joueurs partis en sélection. Pendant leur absence, le technicien stéphanois a dû adapter ses séances et a donné du temps de jeu à d’autres éléments lors du match amical contre Sion. Désormais, toute l’attention se porte sur la réception de Rodez, samedi à 20 heures à Geoffroy-Guichard.

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Cathro organise une séance en soirée pour accueillir les internationaux

L’ASSE avait prévu ces retrouvailles. La séance de mercredi a été décalée en soirée pour permettre aux internationaux de rejoindre le groupe après leur voyage. Cathro a ainsi pu les récupérer avant les derniers entraînements de la semaine.

Le coach stéphanois avait aussi expliqué que son staff serait en contact avec les différentes sélections. L’objectif était de connaître le contenu des séances et la charge de travail de chaque joueur, afin de préparer leur retour à Saint-Étienne.

Car tous n’ont pas joué autant pendant cette trêve. Aux minutes disputées se sont ajoutés les déplacements, parfois longs, et les entraînements. D’ici samedi, le staff devra tenir compte de ces différences pour doser les efforts.

Retrouver ses internationaux donne davantage de possibilités à Cathro. Reste à savoir lesquels seront prêts à débuter contre Rodez. Les dernières séances doivent lui permettre de faire ses choix, avec plusieurs titulaires habituels de nouveau à sa disposition.

Naïr et Pedro reviennent avec leurs premières sélections

Sohaib Naïr et Kévin Pedro ont profité de cette trêve pour faire leurs débuts en sélection. Le défenseur algérien a été titularisé contre le Niger mardi. Pedro a découvert la sélection de la République démocratique du Congo face à l’Ouganda, puis a débuté la seconde rencontre contre le même adversaire.

De son côté, Ben Old a marqué contre le Japon avec la Nouvelle-Zélande. Irvin Cardona a lui aussi trouvé le chemin des filets avec Malte. Zuriko Davitashvili a terminé son rassemblement par une titularisation face à l’Irlande du Nord. Áron Csongvai, de son côté, est entré dans les dernières minutes de la victoire de la Hongrie contre l’Ukraine.

Tous ont désormais retrouvé le quotidien stéphanois. Pour Cathro, il faut rapidement reprendre le travail collectif avant Rodez. Les retours de Naïr, Pedro et Csongvai lui redonnent des solutions derrière. Ceux de Cardona, Davitashvili et Old élargissent ses choix devant. À quelques jours de la reprise, le coach peut enfin préparer son équipe avec davantage d’options.