Julien Le Cardinal se confie sur les blessures et les douleurs qui accompagnent le quotidien d’un joueur de l’ASSE. Le défenseur stéphanois explique notamment comment le football professionnel sollicite constamment le corps. Une réalité qu’il résume par une phrase forte : depuis qu’il évolue chez les professionnels, il n’y a pas un jour où il n’a pas mal quelque part.

Le football de haut niveau impose des contraintes physiques permanentes. Dans un Inside proposé sur la chaîne YouTube de l’ASSE, Julien Le Cardinal s’est exprimé sans détour sur le sujet.

Le défenseur évoque notamment une entorse à un doigt de pied lors de ce reportage. Une blessure qui ne l’empêche pourtant pas de jouer. Comme beaucoup de joueurs professionnels, Le Cardinal doit donc composer avec la douleur tout en continuant à s’entraîner et à disputer les rencontres.

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Une situation qui illustre une réalité parfois invisible pour les supporters. Être disponible ne signifie pas forcément être à 100 %. Entre les matchs, les entraînements et la récupération, les organismes sont constamment sollicités.

Pour tenir sur la durée, les joueurs doivent donc accorder une place importante aux soins.

Julien Le Cardinal raconte son quotidien à l’ASSE

Dans cet Inside de l’ASSE, Julien Le Cardinal évoque notamment ses passages chez l’ostéopathe. Une possibilité dont il essaie de profiter régulièrement.

« L’ostéo ? Je peux y aller une fois par semaine. Après, des fois, certains en ont plus besoin donc je laisse ma place. Mais si je peux, j’y vais toutes les semaines car il vient une fois par semaine. »

Une déclaration qui montre aussi l’importance de la récupération dans le quotidien d’un footballeur. Les soins ne servent pas uniquement à traiter une blessure déclarée. Ils permettent également d’accompagner un corps soumis à des efforts répétés.

Le Cardinal explique ainsi essayer de prendre soin de son organisme dès qu’il en a l’occasion. Avec l’enchaînement des séances et des matchs, le moindre problème physique peut devenir plus gênant s’il n’est pas correctement pris en charge.

Mais le défenseur de l’ASSE souligne surtout une difficulté : à force de solliciter son corps, la douleur finit presque par faire partie du quotidien.

Il se confie sur les douleurs de haut niveau

C’est probablement le passage le plus marquant de son témoignage. Julien Le Cardinal décrit avec des mots simples les conséquences du football professionnel sur le corps.

« Depuis que je joue au football en pro, il n’y a pas un jour où je n’ai pas mal quelque part. On ne sait pas pourquoi des fois. On agresse notre corps et c’est important d’en prendre soin. »

Une confidence qui permet de mieux mesurer ce que représente le très haut niveau. Certaines douleurs ont une origine clairement identifiée. D’autres apparaissent avec l’accumulation des efforts et des sollicitations.

Le joueur doit alors trouver un équilibre. Il faut continuer à s’entraîner et rester performant, sans pour autant négliger les signaux envoyés par son organisme.

La situation personnelle de Julien Le Cardinal en donne un exemple concret. Malgré son entorse au doigt de pied, le Stéphanois continue de jouer. Mais son témoignage rappelle surtout que les petites douleurs sont loin d’être exceptionnelles dans le vestiaire d’un club professionnel.